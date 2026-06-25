¿Por qué Colombia tuvo presidente en tres días y en Perú el proceso lleva casi un mes?

Mientras en Colombia el nombre del nuevo presidente quedó prácticamente definido pocas horas después del cierre de las urnas, en Perú el país continúa esperando la proclamación oficial del ganador de las elecciones presidenciales, más de dos semanas después de la segunda vuelta.
Aunque en ambos casos las diferencias entre los candidatos fueron estrechas, la explicación no está en la velocidad del conteo de votos, sino en las diferencias entre los sistemas electorales. En Perú, la candidata conservadora Keiko Fujimori está a un paso de convertirse en presidenta tras mantener una ventaja que ya luce irreversible sobre el candidato de izquierda Roberto Sánchez.