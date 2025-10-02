Netanyahu causó polémica por elogio a la Armada israelí tras interceptar flotilla con ayuda para Gaza

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, elogió este jueves a sus fuerzas navales por interceptar una flotilla de ayuda dirigida a Gaza y las autoridades del país anunciaron que deportarán a Europa a cientos de los activistas propalestinos que iban a bordo.
La flotilla Global Sumud, que significa “resiliencia” en árabe, partió de Barcelona a finales de agosto con unos 45 navíos y centenares de activistas de más de 45 países, varios de ellos latinoamericanos.
La Marina israelí comenzó el miércoles a interceptar los barcos tras advertirles que no entraran en aguas que, según Israel, están bajo su bloqueo naval a Gaza. “Felicito a los soldados y comandantes de la Armada que llevaron a cabo su misión en Yom Kippur de la manera más profesional y eficiente”, declaró Netanyahu en un comunicado.