x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Robo con escopolamina acabó con la vida de un hombre de 85 años en Bogotá: “Estuvo 26 días en UCI”

Cámaras de seguridad captaron el momento en que una mujer lo perfiló y lo siguió hasta su vivienda para suministrarle una dosis de escopolamina.

  • La hija de la víctima aseguró que su padre “broncoaspiró a raíz de la sustancia” y que es por eso que se complicó su estado de salud. Foto: Shutterstock.
    La hija de la víctima aseguró que su padre “broncoaspiró a raíz de la sustancia” y que es por eso que se complicó su estado de salud. Foto: Shutterstock.
El Colombiano
El Colombiano
05 de marzo de 2026
bookmark

La muerte de un hombre de 85 años, reconocido en su comunidad por su afición al tejo y al baile, es investigada ahora como un homicidio en Bogotá. El adulto mayor falleció tras permanecer 26 días en una Unidad de Cuidados Intensivos, luego de haber sido presuntamente drogado con escopolamina durante un hurto en su vivienda.

De acuerdo con su familia, el caso ocurrió cuando una mujer lo siguió hasta su residencia en Bogotá. Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que la sospechosa espera a que el hombre sacara sus llaves para ingresar al inmueble y, justo en ese momento, aprovechara ese instante para acercarse.

¿Qué dice la familia del adulto mayor?

Claudia Fonseca, hija de la víctima, explicó en entrevista con La FM que la mujer aparentemente tenía claro lo que iba a hacer. “En los videos se nota que ella sabía perfectamente hacia dónde iba mi papá. Iba preparada con una maleta que contenía herramientas específicas, como una llave para desmontar el televisor”, relató.

Según la familia, tras el ataque, el adulto mayor fue encontrado inconsciente dentro de la vivienda. Luego de esto, habría sido trasladado a un centro médico, donde los médicos confirmaron que había sido intoxicado con escopolamina.

Entérese: Campaña de sobrino de Euclides Torres estaría comprando votos en Atlántico: “Que reciban su bonificación”

La hija del hombre aseguró que la sustancia habría provocado graves complicaciones en la salud de su padre.

“Mi padre broncoaspiró a raíz de la sustancia. Esto le provocó una infección severa en los pulmones y su corazón se fue debilitando progresivamente hasta que se detuvo”, afirmó. También manifestó su preocupación por el avance de la investigación y teme que el caso no sea esclarecido.

Hasta ahora las autoridades no han revelado la identidad de la mujer que aparece en los videos de seguridad ni se han reportado capturas.

“Ella no solo se llevó las cosas; le robó la vida a mi papá”, concluyó su hija en una entrevista que tuvo con el medio anteriormente mencionado.

Además, Fonseca pidió justicia por la muerte de su padre e hizo un llamado a las autoridades para que trabajen en la búsqueda de esclarecer lo sucedido lo más rápido posible.

Lea también: ¿Se disparó la compra de votos? Van $1.760 millones de pesos incautados y 20 capturas

Temas recomendados

Muerte
Robo
Denuncias
Edad
UCI
Planeación
droga
fallecimiento
Autoridades
Abuelos
Bogotá
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida