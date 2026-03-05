Robo con escopolamina acabó con la vida de un hombre de 85 años en Bogotá: “Estuvo 26 días en UCI”

La muerte de un hombre de 85 años, reconocido en su comunidad por su afición al tejo y al baile, es investigada ahora como un homicidio en Bogotá. El adulto mayor falleció tras permanecer 26 días en una Unidad de Cuidados Intensivos, luego de haber sido presuntamente drogado con escopolamina durante un hurto en su vivienda.
De acuerdo con su familia, el caso ocurrió cuando una mujer lo siguió hasta su residencia en Bogotá. Cámaras de seguridad del sector registraron el momento en que la sospechosa espera a que el hombre sacara sus llaves para ingresar al inmueble y, justo en ese momento, aprovechara ese instante para acercarse.