Perú declaró “persona non grata” a la presidenta de México tras otorgarle asilo a exministra procesada por la justicia peruana

Perú escaló su rechazo al gobierno de Claudia Sheinbaum al declararla “persona non grata” y romper relaciones diplomáticas con México, tras el asilo político otorgado a Betssy Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de 2022.

    El gobierno de la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum provocó rechazo en Perú al otorgar asilo a Betssy Chávez, señalada por la justicia peruana de ser “coautora” del intento de disolución del Congreso que en diciembre de 2022 efectuó el entonces presidente Pedro Castillo. FOTO: XINHUA
Agencia AFP
hace 1 hora
bookmark

El Congreso peruano declaró a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, como “persona non grata” por su “inaceptable injerencia en asuntos internos” del país al otorgar asilo político a la exjefa de gabinete Betssy Chávez.

La moción presentada por partidos de derecha obtuvo 63 votos a favor y 33 en contra, además de dos abstenciones. El Congreso sostiene que la mandataria mexicana mostró una conducta hostil hacia Perú desde que asumió su cargo.

Perú rompió relaciones diplomáticas con México el lunes tras el asilo otorgado a Chávez, procesada por el fallido golpe de Estado de diciembre de 2022 del expresidente Pedro Castillo.

Chávez permanece asilada en la residencia de la embajada mexicana.

Tras la ruptura de las relaciones diplomáticas, el presidente interino José Jerí anunció en su cuenta X “que la encargada de la embajada de México en Perú, Karla Ornela, fue informada por el canciller que tiene un plazo perentorio para abandonar” el país.

El gobierno mexicano consideró “excesiva y desproporcionada” la decisión de Lima y defendió el asilo a Chávez como un “acto legítimo (...) y apegado a derecho internacional” que no interviene “en modo alguno” en los asuntos internos de Perú.

Puede leer: Pedro Castillo regresó a la cárcel tras descompensación por huelga de hambre en su celda, ¿no funcionó su estrategia?

Pese a la crisis política, el comercio bilateral se mantiene.

En marzo comenzó el juicio a Chávez y al expresidente Castillo por el presunto delito de rebelión. La fiscalía pide 25 años de prisión para ella por haber participado como expresidenta del Consejo de Ministros en el presunto plan de Castillo.

Chávez es procesada en libertad, mientras que Castillo cumple prisión preventiva desde diciembre de 2022.

El 7 de diciembre de 2022, Castillo anunció su decisión de disolver el Congreso y convocar una Asamblea Constituyente. Ese día iba a ser sometido a una moción de vacancia (destitución) bajo cargos de presunta corrupción.

Lea más: ¿Qué sigue en Perú tras la destitución de la presidenta Dina Boluarte?

Sin respaldo militar, finalmente fue cesado con votos de bancadas de izquierda y derecha, y detenido por la policía cuando se dirigía con su familia a la embajada de México en Lima. Su esposa y sus dos hijos viven desde entonces asilados en ese país.

México mantiene una histórica tradición de acoger a personas que denuncian persecución política. En años recientes lo concedió a figuras como el expresidente boliviano Evo Morales y el exvicepresidente ecuatoriano Jorge Glas.

Las relaciones entre Perú y México comenzaron a deteriorarse tras la destitución de Castillo en diciembre de 2022, cuando el entonces gobernante mexicano Andrés Manuel López Obrador otorgó asilo a la esposa e hijos del expresidente peruano.

Desde entonces el gobierno mexicano no reconoce a ninguna autoridad peruana. A raíz de ello, ambos países retiraron a sus embajadores.

Puede leer: Trump dice que “Miami será un refugio” para “escapar del régimen comunista de Nueva York” tras victoria de Mamdani

Bloque de preguntas y respuestas

¿Qué significa que un país declare persona “non grata” a un jefe de Estado extranjero?
Es una figura diplomática simbólica que indica rechazo al individuo y puede limitar su acceso al país o agravar la relación diplomática.
¿Por qué México otorgó asilo a Betssy Chávez?
México consideró que Chávez enfrentaba persecución política por su participación en el gobierno de Pedro Castillo y otorgó asilo conforme al derecho internacional.
¿Cuáles son las consecuencias de la ruptura diplomática entre Perú y México?
Se pueden ver implicaciones en comercio, cooperación internacional y participación conjunta en bloques como la Alianza del Pacífico; ambas naciones pueden reducir representación diplomática.

Internacional
Política
Relaciones internacionales
Geopolítica
Relaciones diplomáticas
Congreso
México
Perú
Andrés Manuel López Obrador
Pedro Castillo
Claudia Sheinbaum
Utilidad para la vida