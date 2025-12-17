Denuncian retención de siete horas de un equipo del canal Chilevisión en la frontera colombo-venezolana

La llegada de José Antonio Kast como nuevo presidente de Chile ha generado el rechazo del régimen venezolano de Nicolás Maduro, quien lo amenazó con tomar medidas drásticas “si toca a un venezolano” en territorio chileno.

“Usted podrá ser seguidor de Hitler y educado en los valores de Hitler, usted podrá ser pinochetista convicto y confeso, pero cuidadito le toca un pelo a un venezolano, ¡A los venezolanos se respeta!”, dijo Maduro el lunes durante su programa semanal de televisión.

Esto ocurre en paralelo con la propuesta de un corredor humanitario para devolver a los migrantes a sus países de origen, una iniciativa que Kast anunció durante una conferencia de prensa en Buenos Aires, tras reunirse con el presidente argentino, Javier Milei. “Hemos planteado a diferentes presidentes en ejercicio que tenemos que tener coordinación para abrir un corredor humanitario de devolución de estas personas a sus respectivos países”, afirmó Kast.