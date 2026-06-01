Argentina, Panamá y Ecuador, entre los “10 peores países del mundo” para los trabajadores, ¿cómo le fue a Colombia?

Argentina y Panamá se sumaron a Ecuador entre los “10 peores países del mundo” para los derechos de los trabajadores, según un estudio de la Confederación Sindical Internacional (CSI) divulgado este lunes. Estas tres naciones latinoamericanas integran el grupo junto a Bielorrusia, Egipto, Esuatini, Birmania, Nigeria, Túnez y Turquía, según el último informe Índice Global de los Derechos. Lea también: Argentina, al borde de la huelga general por reforma laboral que precariza el empleo “Argentina se incorpora este año a la lista de los 10 peores países para los trabajadores tras su descenso a la categoría 5, segundo año consecutivo de deterioro de su calificación”, apuntó la CSI. “Las condiciones para los trabajadores y los sindicatos se han vuelto cada vez más represivas y hostiles con el gobierno de extrema derecha del presidente Javier Milei”, sostiene el estudio. El informe recordó que “Argentina ha instituido un protocolo antibloqueo para mantener ‘el orden público en caso de bloqueos de carreteras’, por el cual se autoriza a hacer un uso indiscriminado de la fuerza policial”. “La calificación de Argentina ha empeorado por segundo año consecutivo, situándose en la categoría 5, el peor nivel alcanzado en el Índice por este país sudamericano. Esto representa un descenso brusco y sin precedentes de la categoría 3 a la 5 en apenas dos años”, señala el estudio. El grupo 5 corresponde al de los países con “derechos no garantizados”. Este retroceso obedece a la “existencia de violaciones regulares de los derechos a una situación en la que los trabajadores no tienen garantizados sus derechos”.

En el caso de Panamá, la CSI señaló que “trabajadores y sindicatos de este país centroamericano carecen de garantías en cuanto a sus derechos básicos, y se enfrentan a una opresión constante por parte de los empleadores y del Estado”. Sobre Ecuador, el informe apuntó que “los legisladores ecuatorianos promulgaron en 2025 una ley que permite ejercer la vigilancia sin disponer de una orden judicial, así como interceptar comunicaciones y recopilar datos privados”. Los países del grupo 5 “son los peores países del mundo para trabajar. Si bien la legislación puede enumerar ciertos derechos, los trabajadores carecen efectivamente de acceso a ellos”, indica el estudio.

¿Cómo le fue a Colombia en el Índice Global de los Derechos de la CSI?

De acuerdo con el estudio de la CSI, Colombia tiene una calificación de 5, significando esto que en el país no hay derechos garantizados para los trabajadores. El informe resalta que la situación para trabajadores en Colombia no ha tenido variación respecto al informe del año pasado. El país aparece en el mismo grupo de Argentina, Panamá y Ecuador además de otras naciones como Egipto, Nigeria y Turquía que hacen parte de los 10 peores países para los trabajadores, además de India, China, Hong Kong y Venezuela, donde tampoco hay garantías para los derechos de los trabajadores. Por otra parte, dentro del estudio se advierte que Colombia es uno de los países donde no sólo no se garantiza el derecho a asociarse sino que está en la penosa lista donde se han asesinado líderes sindicales. También integra el grupo de países donde los empleadores se han negado a aplicar o modificar convenios colectivos.

Sobre la muerte de sindicalistas, resalta lo ocurrido a Walberto Quintero Medina, vicepresidente de la Junta Directiva de la CUT en el César, y miembro del Comité Ejecutivo del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Industria de Alimentos, quien fue asesinado el 28 de abril de 2025 en un establecimiento público.

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