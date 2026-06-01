Estas fueron las irregularidades y denuncias que encendieron las alertas de la MOE en la primera vuelta presidencial

La Misión de Observación Electoral (MOE) informó que durante la primera vuelta de las elecciones presidenciales de 2026, realizada el 31 de mayo en Colombia, recibió 319 reportes ciudadanos sobre presuntas irregularidades electorales en distintas regiones del país. La organización presentó el balance al cierre de la jornada, en la que resultó ganador el candidato Abelardo de la Espriella, y señaló que las denuncias estuvieron relacionadas con posibles afectaciones al voto libre, dificultades logísticas, problemas en puestos de votación y situaciones que deberán ser evaluadas por las autoridades competentes. Le puede interesar: 59% de los votos fueron contra Petro y Cepeda: ¿qué pasará en segunda vuelta?

Los informes fueron recibidos a través de la plataforma. Pilas con el Voto, habilitada para que la ciudadanía informe hechos que puedan afectar la transparencia del proceso electoral. Según el MOE, las alertas provinieron de diversos departamentos y municipios del país. La directora de la organización, Alejandra Barrios, indicó que una de las principales preocupaciones estuvo relacionada con la protección del sufragio secreto. En ese sentido, el Ministerio de Educación recordó que “el voto secreto es un derecho” y señaló que ningún ciudadano puede ser obligado a revelar su elección electoral. Además de las denuncias sobre posibles irregularidades, la organización insistió en la importancia de esperar los resultados oficiales mientras avanzan las etapas de preconteo y escrutinio, así como de acudir a fuentes institucionales para consultar información relacionada con el proceso.

MOE reportó fallas en cédula digital y otros sistemas durante el proceso de votación. FOTO: Colprensa.

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Principales irregularidades identificadas por el MOE

Durante la jornada, la misión de observación reportó varias situaciones detectadas en los puestos de votación y mesas observadas:

1. Jurados de votación con distintivos políticos

El MOE informó que en el 12% de las mesas observadas se identificó la presencia de jurados portando elementos asociados a campañas políticas. La organización recordó que los jurados ejercen autoridad dentro de las mesas de votación y deben actuar con independencia e imparcialidad.

2. Testigos electorales en infracción

En el 20 % de las mesas monitoreadas se reportaron testigos electorales utilizando elementos de campaña distintos a la credencial autorizada. La entidad solicitó a los partidos y movimientos políticos cumplir las disposiciones vigentes.

3. Fallas con la cédula digital

Observadores registraron inconvenientes relacionados con el uso de la cédula digital en el 37 % de las mesas observadas. La situación generó llamados para fortalecer los procedimientos tecnológicos utilizados durante los procesos electorales.

4. Alteraciones del orden público

Aunque el MOE señaló que los hechos no afectaron de manera general el desarrollo de las votaciones, se registraron incidentes en zonas rurales: ·En el corregimiento de Filo Gringo, municipio de El Tarra (Norte de Santander), se presentaron enfrentamientos entre dos grupos armados ilegales. ·En zona rural de El Paujil (Caquetá), fue reportada la activación de un artefacto explosivo. ·En Nariño se recibieron informes ciudadanos sobre acciones de control a la movilidad atribuidas a Grupos Armados Organizados. ·Al cierre de la jornada, en la vereda La Angalia, municipio de Tibú (Norte de Santander), dos hombres ingresaron a un puesto de votación y dañaron formularios E-14. El Ministerio de Educación indicó que el material electoral fue resguardado y permanece bajo custodia.

5. Problemas logísticos y operativos

Con corte a las 10:00 a. m., la plataforma Pilas con el Voto había recibido 60 reportes sobre posibles irregularidades en Bogotá y otros 26 municipios de 15 departamentos. Entre las situaciones reportadas se encontraban: ·Retrasos en la apertura de puestos de votación. ·Problemas de acceso a la plataforma de acreditación de testigos electorales. ·Congestiones y largas filas generadas por dificultades logísticas. La organización también recibió reportes desde consulados de Canadá, Malta y Estados Unidos, donde ciudadanos denunciaron limitaciones de capacidad y dificultades para ejercer el derecho al voto.

Se reportaron incidentes en zonas rurales aunque la jornada electoral avanzó con normalidad. FOTO: Manuel Saldarriaga Quintero

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Restricciones a testigos y otras denuncias ciudadanas

El MOE informó que también se recibieron alertas relacionadas con restricciones de acceso a puestos de votación para testigos electorales, inconsistencias en certificados electorales y problemas en registros de votación. Los informes se concentraron principalmente en Bogotá e Ibagué, seguidos por Medellín, San José del Guaviare y municipios del área metropolitana de Bucaramanga. Durante la tarde, la organización recibió nuevas denuncias sobre errores en la identificación de votantes, registros equivocados de firmas y huellas dactilares, así como casos de ciudadanos que aparecían registrados como votantes sin haber sufragado. Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí También fueron reportados formularios presuntamente firmados antes de la llegada de los electores, mensajes masivos promoviendo candidaturas y presencia de publicidad política dentro de algunos puestos de votación. Continúe leyendo: Bernie Moreno resalta sistema electoral de Colombia: “Es de clase mundial, lo hacen mejor aquí que en los Estados Unidos”

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