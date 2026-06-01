“No hemos encontrado evidencia de irregularidades”, Cepeda modera su postura frente a los resultados

Menos de 24 horas después de haber puesto en duda los resultados preliminares de las elecciones presidenciales, el candidato Iván Cepeda moderó su discurso y aseguró que, Tras una revisión interna realizada por su equipo, no se han encontrado evidencias de irregularidades de gran magnitud.

Anoche, su postura era otra. El candidato del Pacto Histórico había señalado que no reconocía los resultados del preconteo y que esperaría el desarrollo de los escrutinios oficiales antes de asumir una posición definitiva.

Este lunes, sin embargo, Cepeda explicó que el equipo de verificación electoral de su campaña trabajó durante toda la noche revisando los informes y las actas disponibles.

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“Debo decir con claridad también, porque en eso soy una persona honesta y rigurosa, que no hemos encontrado evidencia, indicios o irregularidades protuberantes”, .

Aclaró que mantiene su posición de esperar los resultados oficiales de los escrutinios, que son los que tienen validez jurídica, pero reconoció que hasta ahora las revisiones adelantadas por su campaña no han arrojado hallazgos que permitan hablar de un fraude o de anomalías de gran alcance.

“Lo que ha cambiado de la noche de ayer al día de hoy es que nuestro dispositivo de control, observación y verificación de resultados ha estado trabajando intensamente”, explicó.

Reconoció que el equipo encargado de revisar la información electoral realizó las comprobaciones necesarias durante las últimas horas y, por ahora, no ha encontrado elementos que justifiquen una denuncia sobre irregularidades de gran dimensión.

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“Hemos procedido a hacer las verificaciones necesarias y hasta ahora lo tengo que decir: no hemos encontrado evidencia sobre hechos que sean de una dimensión o de una profundidad que merezca un pronunciamiento sobre eventuales irregularidades”, agregó.

En definitiva, las declaraciones de Cepeda se demarcan de la posición del presidente Gustavo Petro que insiste en cuestionar el preconteo electoral. Mientras desde distintos sectores le piden pruebas concretas sobre las denuncias.

En contraste, Cepeda optó por reconocer que las verificaciones adelantadas por su propia campaña no han encontrado, hasta el momento, evidencia de anomalías significativas.

No obstante, el candidato insistió en que seguirá atento al desarrollo de los escrutinios oficiales y reiteró que será ese proceso, liderado por las autoridades electorales y las comisiones escrutadoras que determinará los resultados definitivos de la primera vuelta presidencial.

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