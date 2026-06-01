Analdex pide al Gobierno Petro restablecer el libre comercio con Ecuador tras eliminación de aranceles

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) celebró la decisión del Gobierno de Ecuador de eliminar los aranceles del 100% que había impuesto a las importaciones colombianas y pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro aprovechar este paso para avanzar en el restablecimiento pleno de las condiciones de libre comercio entre ambos países.
La medida, anunciada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, comenzó a regir este 1 de junio y es considerada por el gremio como un paso clave para normalizar una relación comercial estratégica para miles de empresas y consumidores de ambos lados de la frontera.
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Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, destacó la importancia de la decisión ecuatoriana y expresó su expectativa de que Colombia adopte medidas complementarias para fortalecer el intercambio bilateral.
“Ecuador ha dado un paso importante para normalizar el comercio bilateral. Confiamos en que el Gobierno colombiano también adopte medidas que permitan restablecer plenamente las condiciones de libre comercio entre los dos países, en beneficio de miles de empresas, de los consumidores y de la competitividad de la región”, afirmó el dirigente gremial.