Analdex pide al Gobierno Petro restablecer el libre comercio con Ecuador tras eliminación de aranceles

La Asociación Nacional de Comercio Exterior (Analdex) celebró la decisión del Gobierno de Ecuador de eliminar los aranceles del 100% que había impuesto a las importaciones colombianas y pidió al Gobierno del presidente Gustavo Petro aprovechar este paso para avanzar en el restablecimiento pleno de las condiciones de libre comercio entre ambos países. La medida, anunciada por el presidente ecuatoriano Daniel Noboa, comenzó a regir este 1 de junio y es considerada por el gremio como un paso clave para normalizar una relación comercial estratégica para miles de empresas y consumidores de ambos lados de la frontera. Puede leer: Productos químicos, alimentos y tabaco le saldrá más barato a Ecuador tras desmonte de aranceles Javier Díaz, presidente ejecutivo de Analdex, destacó la importancia de la decisión ecuatoriana y expresó su expectativa de que Colombia adopte medidas complementarias para fortalecer el intercambio bilateral. “Ecuador ha dado un paso importante para normalizar el comercio bilateral. Confiamos en que el Gobierno colombiano también adopte medidas que permitan restablecer plenamente las condiciones de libre comercio entre los dos países, en beneficio de miles de empresas, de los consumidores y de la competitividad de la región”, afirmó el dirigente gremial.

Ecuador sigue siendo un mercado estratégico para las exportaciones colombianas

Analdex resaltó que la relevancia de la medida trasciende el ámbito aduanero debido al peso que tiene Ecuador para el comercio exterior colombiano. En contexto: Ecuador levanta aranceles este lunes y “provoca” al Gobierno Petro Durante 2025, el país vecino se consolidó como el segundo destino de las exportaciones no minero energéticas de Colombia, con compras cercanas a los US$1.666 millones. Según el gremio, la eliminación de la tasa beneficiará especialmente a cerca de 2.700 empresas colombianas que participan en este intercambio comercial. Entre los sectores favorecidos se encuentran los de alimentos, medicamentos, productos de aseo, plásticos, químicos y vehículos.

Ecuador cayó al cuarto lugar entre los destinos de exportación de Colombia

A pesar de la histórica importancia del mercado ecuatoriano, los datos recientes muestran una desaceleración en el comercio bilateral. Durante la última década, en promedio, más de 2.600 empresas colombianas exportaron bienes hacia Ecuador, representados en más de 2.600 productos diferentes. Sin embargo, durante el primer trimestre de 2026, Ecuador pasó de ocupar el segundo lugar al cuarto entre los principales destinos de las exportaciones no minero energéticas de Colombia. Más noticias: Petro abre la puerta a reanudar las exportaciones de energía de Colombia a Ecuador, ¿por qué? En ese mismo periodo, las ventas externas hacia ese mercado registraron una disminución de 22,9%, reflejando el impacto de las dificultades comerciales que han afectado la relación entre ambos países.

Analdex insiste en proteger la integración económica de la Comunidad Andina