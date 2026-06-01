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Juan Manuel Rengifo podría jugar en Italia, Brasil o México, ¿cuáles son los clubes que lo quieren?

El volante antioqueño, Juan Manuel Rengifo, llamó la atención de varios clubes del exterior tras destacar en el fútbol colombiano con Atlético Nacional. ¿Cuál es la mejor opción para “Tití”?

  • Juan Manuel Rengifo jugará su primera final del fútbol colombiano contra Junior de Barranquilla. FOTO:X NACIONALOFICIAL
    Juan Manuel Rengifo jugará su primera final del fútbol colombiano contra Junior de Barranquilla. FOTO: X NACIONALOFICIAL
Juan Andrés Jiménez Galvis
Juan Andrés Jiménez Galvis
hace 3 horas
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La salida de Juan Manuel Rengifo al fútbol extranjero es cuestión de tiempo. El antioqueño está llamado a ser una figura del balompié colombiano en el futuro, razón por la cual varios equipos de Italia, Brasil y México pusieron su atención en él. Además, su reciente inclusión en la lista de 55 preconvocados para el Mundial aumenta su valor en el mercado y le brinda más visibilidad.

En el Calcio, la escuadra que apunta con más fuerza por el volante criollo es la Lazio. Los celestes de Roma ven en “Tití” un posible líder a futuro en lo futbolístico para el renacer del club, que si bien no dejó de competir en los últimos años, desde la salida de Simone Inzaghi en 2021 del banquillo lacial, las Águilas no pudieron conseguir un título. Es necesario aclarar que la directiva romana encabezada por el italiano Claudio Lotito no es de hacer grandes inversiones, por lo que apuntar a un mercado como el colombiano por un jugador de las características de Rengifo tiene sentido.

Sassuolo es el otro equipo tano interesado en el jugador de Atlético Nacional. Los neriverdis tienen una política de fichajes jóvenes, principalmente de Sudamérica y África. En 2021 ficharon al lateral colombiano Yeferson Paz desde Cortuluá (Inter de Palmira en la actualidad). Paz encontró allí estabilidad a pesar de las constantes cesiones, quizá, para Rengifo, sea una buena opción para probarse de entrada en una de las ligas más exigentes del planeta.

El campeón de América y equipos de Portugal y México también pujan por él

Flamengo, actual campeón de la Copa Libertadores de América, también mostró interés en Juan Manuel Rengifo. El Mengao gusta de tener los mejores jugadores posibles en posiciones de ataque. Los 7 goles y 6 asistencias en el año con Atlético Nacional, sumado a su proyección, hacen que su nombre suene en las oficinas del club con más seguidores del fútbol brasileño. En la actualidad, Flamengo sufre una crisis con los volantes ofensivos, ya que Giorgian de Arrascaeta se encuentra lesionado y Jorge Carrascal no vive su mejor momento futbolístico.

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Otros clubes que tocaron la puerta por el talentoso jugador de 21 años son Sporting de Lisboa de Portugal y Monterrey de México. Estas últimas dos instituciones tienen menos fuerza en la pelea por “Tití”; empero, ofrecen buenas opciones. Con los lusos, Juan Manuel puede competir en una liga de segundo nivel en Europa y en las competiciones UEFA (Champions, Europa o Conference League), mientras que en México, podría sumar una cantidad importante de dinero.

Lea también: Jorge Carrascal cuestionado en Brasil: la barra de Flamengo fue a buscarlo a su casa

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