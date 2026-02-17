Video | De insultos a los golpes: violenta pelea en avión por caso de racismo ocasionó que aterrizara de emergencia

Lo que debía ser un trayecto rutinario de vacaciones entre Antalya (Turquía) y Manchester (Inglaterra) se transformó recientemente en un escenario de intolerancia que, a raíz de una discusión, terminó en violencia física y, tras ser grabada en video, se volvió viral en redes sociales. Le puede interesar: Canadá cancela vuelos a Cuba: aerolíneas no tienen cómo abastecer combustible en la isla Un vuelo de la aerolínea británica de bajo costo Jet2 se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bruselas, Bélgica, luego de que un grupo de pasajeros desatara una riña en pleno pasillo, superando la capacidad de control de la tripulación.

Aunque las causas exactas que detonaron el conflicto no han sido esclarecidas por completo, la magnitud del altercado quedó registrada en dispositivos móviles. Testigos y medios internacionales señalaron que todo habría comenzado por presuntos comentarios racistas de uno de los pasajeros que al parecer estaba borracho, hacia otros de origen pakistaní. Además, uno de los implicados habría hecho un escándalo también por no haber podido comprar cigarrillos. “Desde el principio del vuelo, un pasajero sentado detrás de nosotros empezó a hacer comentarios racistas, lo suficientemente bajos para que otros no pudieran oír claramente, pero lo bastante alto para que nosotros sí”, detalló un testigo a The Sun. En las imágenes captadas por uno de los pasajeros identificado como Suleyman Ozgur Das, se observó a “dos hombres intercambiando golpes” mientras el resto de los viajeros intentaba, entre gritos y empujones, separar a los involucrados.

Momentos donde se ve la pelea y cómo uno de los pasajeros controló a uno de los implicados con una llave. FOTO: Captura de video de redes sociales @storyfulviral

La situación alcanzó un punto crítico cuando el personal de cabina perdió el control del orden público dentro de la aeronave. Los videos, que rápidamente se viralizaron en redes sociales, evidenciaron una escalada de agresión inmediata. En las grabaciones se escuchó a una de las auxiliares de vuelo gritar instrucciones desesperadas para intentar restablecer la calma dentro del avión, advirtiendo que “había niños a bordo” y exigiendo a los presentes que se sentaran de inmediato. Ante la persistencia de las agresiones, un pasajero tuvo que intervenir directamente, inmovilizando a uno de los agresores con una llave de sujeción de “llave en el cuello” hasta casi el aterrizaje, poniendo en peligro a todos los pasajeros y la tripulación.

Desvío de emergencia y detenciones

Debido a la falta de garantías de seguridad para continuar el trayecto sobre el espacio aéreo europeo, el comandante de la aeronave solicitó a la torre de control más cercana el desvío inmediato hacia el aeropuerto más cercano. Tras aterrizar en Bruselas, Bélgica, la Policía local abordó el avión y procedió a la detención y desembarque forzoso de los dos individuos que comenzaron la pelea al interior de la aeronave. Una vez asegurada la cabina, tras verificar el estado de salud de los demás pasajeros, el vuelo retomó su ruta original hacia la ciudad de Manchester en Inglaterra, con al parecer más de tres horas de retraso con respecto al itinerario habitual. “Como aerolínea familiar, adoptamos una actitud de tolerancia cero hacia el comportamiento disruptivo de los pasajeros, y lamentamos mucho que otros clientes y nuestros compañeros a bordo hayan tenido que experimentar esto también”, expresó un vocero de la aerolínea al diario New York Post.

Consecuencias legales y financieras para los implicados