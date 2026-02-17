Video | De insultos a los golpes: violenta pelea en avión por caso de racismo ocasionó que aterrizara de emergencia

Lo que debía ser un trayecto rutinario de vacaciones entre Antalya (Turquía) y Manchester (Inglaterra) se transformó recientemente en un escenario de intolerancia que, a raíz de una discusión, terminó en violencia física y, tras ser grabada en video, se volvió viral en redes sociales.
Un vuelo de la aerolínea británica de bajo costo Jet2 se vio obligado a realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Bruselas, Bélgica, luego de que un grupo de pasajeros desatara una riña en pleno pasillo, superando la capacidad de control de la tripulación.