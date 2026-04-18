Papa León lamenta que sus palabras se malinterpretaran: “No me interesa debatir con Trump”

El papa León XIV dijo este sábado que lamenta que sus declaraciones se hubieran interpretado como una respuesta a las críticas del presidente Donald Trump, e insistió en que no tenía ningún interés en debatir con el mandatario estadounidense. El pontífice puso como ejemplo un discurso sobre los “tiranos” que asolan el mundo, pronunciado el jueves en Camerún durante la segunda etapa de su gira por África. Las declaraciones se habían redactado mucho antes del “comentario de Trump sobre mi persona y sobre el mensaje de paz que promuevo”, afirmó a los periodistas mientras se dirigía a Angola. Puede leer: ¿Venganza por careo con el Papa? Donald Trump canceló contrato con Iglesia en Miami para atender a niños migrantes “Se ha difundido cierta narrativa, no del todo exacta, debido a la situación política creada cuando, el primer día del viaje, el presidente de los Estados Unidos hizo algunas declaraciones sobre mí”, aseguró el papa León, en referencia a las acusaciones que Trump le había dirigido a principios de semana y sobre las que el propio Pontífice había intervenido en el vuelo de ida a Roma. Pero mientras que el presidente de EE. UU., y también el vicepresidente JD Vance, continuó en los días siguientes con comentarios contra el papa, para el León XIV el asunto ya se había cerrado desde el primer día. De ahí la nota a los periodistas.

El papa lamenta que sus palabras se interpretaran como un debate con Trump

“Y, sin embargo, se percibió como si estuviera intentando iniciar un nuevo debate con el presidente, algo que no me interesa en absoluto”, destacó León XIV. “Gran parte de lo que se ha escrito desde entonces han sido más comentarios sobre comentarios que intentan interpretar lo que se ha dicho”, señaló. El papa había arremetido el jueves contra los “tiranos” que devastan el mundo durante una visita a la ciudad de Bamenda, en el noroeste de Camerún, epicentro de una insurgencia separatista anglófona que dura ya casi una década y que ha causado miles de muertos. Los medios de comunicación estadounidenses, en particular, interpretaron esas declaraciones como una referencia a Trump. Pero fueron escritas mucho antes de las críticas de Trump, dijo León XIV. “Ha habido una cierta narrativa que no ha sido precisa en todos sus aspectos”, añadió. Trump declaró el 12 de abril que no era “gran seguidor del papa León”, acusándolo de “jugar con un país (Irán) que quiere un arma nuclear”. El mandatario republicano calificó posteriormente al papa de “débil” y “terrible para la política exterior”. Siga leyendo: ¿Tendrá consecuencias para Trump el ataque que le hizo al papa León XIV?

“No me interesa” debatir con él: papa sobre Trump

El papa León trató de restar importancia el sábado a su enfrentamiento con el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y dijo que la cobertura mediática de los comentarios que ha hecho hasta ahora durante su gira por África “no ha sido precisa en todos sus aspectos”. En declaraciones a periodistas en inglés a bordo de su vuelo a Angola, tercera etapa de su ambiciosa gira africana de diez días, el primer papa estadounidense dijo que los comentarios que había hecho dos días antes en Camerún, en los que denunciaba que el mundo estaba siendo “devastado por un puñado de tiranos”, no iban dirigidos a Trump. Cabe recordar que Trump también publicó una imagen generada por IA de sí mismo como una figura parecida a Jesús, lo que le valió críticas generalizadas incluso de algunos conservadores religiosos que suelen apoyarlo. La publicación fue eliminada el lunes por la mañana. Trump parecía estar respondiendo a las crecientes críticas de Leo en las últimas semanas hacia la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. En paralelo, el papa León dijo a Reuters el lunes que seguiría pronunciándose sobre la guerra, y Trump reiteró sus críticas el martes.

En el vuelo hacia Luanda, Angola, la tercera etapa de su Viaje Apostólico, el Papa León XIV saluda a los periodistas que le han acompañado en los últimos días y agradece a Camerún su extraordinaria acogida. También aclara que sus discursos fueron preparados con semanas de antelación. No deben interpretarse “como si estuviera intentando debatir de nuevo con el presidente, lo cual no me interesa en absoluto”, afirma.

El jueves, el papa León arremetió contra los líderes que gastan miles de millones en guerras y dijo que el mundo estaba “siendo devastado por un puñado de tiranos”, aunque no volvió a mencionar a Trump directamente. “Da la casualidad de que se interpretó como si estuviera tratando de debatir con el presidente, lo cual no me interesa en absoluto”, dijo el pontífice el sábado. León, originario de Chicago, mantuvo un perfil relativamente bajo en sus primeros 10 meses, pero ha estrenado un nuevo y contundente estilo de discurso en África, denunciando con dureza la guerra, la desigualdad y a los líderes mundiales.