Republican estudio de Barbacid sobre cáncer de páncreas tras polémica por conflicto de intereses

La revista de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ‘PNAS’ ha vuelto a publicar el estudio liderado por el investigador Mariano Barbacid en el que se describe cómo una triple terapia logró eliminar por completo tumores de páncreas en ratones, después de que fuera retirado a finales de abril por ”un conflicto de intereses relevante no revelado al momento de su envío”.

“La Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos ha vuelto a publicar íntegramente el trabajo, siendo la nueva publicación idéntica a la anterior en la parte científica, lo que desmonta la campaña de patrañas e infundios contra el Dr. Barbacid”, ha señalado la abogada del investigador en una publicación en ‘X’.

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En el comunicado en el que la revista anunciaba la retirada del estudio, se detallaba que Mariano Barbacid, miembro de la Academia, y dos coautoras del trabajo, Vasiliki Liaki y Carmen Guerra, tenían intereses financieros en Vega Oncotargets, de los que no informaron en su artículo.

La nueva versión, publicada el lunes 1 de junio, incorpora estos datos, precisando que los tres investigadores son cofundadores de Vega Oncotargets. En el caso de Carmen Guerra, explicita que posee 395 acciones (5,15 % del total), mientras que Vasiliki Liaki tiene 110 acciones (1,43 % del total).