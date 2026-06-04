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Fajardo cierra puertas a alianzas para la segunda vuelta: “No estoy negociando nada con nadie”

El excandidato aseguró que no está negociando apoyos electorales y defendió su “decálogo del millón de votos” como la hoja de ruta de sus principios. Ni siquiera con el anuncio de que ya no se seguirá recolectando firmas para una constituyente definió algún apoyo.

  • Sus declaraciones se dieron luego del anuncio de que ya no se seguirá con el movimiento que buscaba recolectar firmas para una Asamblea Nacional Constituyente. Foto: Colprensa.
    Sus declaraciones se dieron luego del anuncio de que ya no se seguirá con el movimiento que buscaba recolectar firmas para una Asamblea Nacional Constituyente. Foto: Colprensa.
El Colombiano
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hace 1 hora
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Tras consolidar un sufragio de un millón de votos en la primera vuelta presidencial, el excandidato Sergio Fajardo ratificó su postura de absoluta independencia frente a su apoyo a alguno de los candidatos que definirán la Presidencia en el balotaje del próximo 21 de junio.

En entrevista con Blu Radio, el líder político disipó cualquier rumor sobre pactos en esta última recta electoral y aclaró que su prioridad actual es la defensa estricta de una agenda de principios, “el Decálogo del millón de votos”, descartando de plano un acuerdo para “traspasar” votos. Al respecto, fue tajante: “Yo no estoy negociando nada con nadie”.

Y es que uno de los ejes centrales en su pronunciamiento fue el reciente viraje del Gobierno nacional de dar marcha atrás a la propuesta de convocar a una Asamblea Nacional Constituyente.

Fajardo, quien tenía dentro de su decálogo de principios este punto, celebró la decisión y recordó la firmeza de su postura frente a esa iniciativa: ”Me parece excelente que retiren esa propuesta de Asamblea Constituyente que desde el día 1 dije que era una convocatoria a la guerra”.

Además, el exgobernador insistió en que el camino del país debe darse bajo el marco institucional vigente y no a través de reformas estructurales a la carta política.

Explicó que la prioridad de su equipo técnico y político siempre ha sido ”fortalecer la Constitución del 91” para blindarla de modificaciones en los próximos periodos presidenciales.

Según dijo, la carta magna con la que actualmente cuenta Colombia ya tiene las herramientas suficientes para ejecutar los cambios sociales que el país busca, sin que esto implique quebrantar la separación de poderes o recurrir a la estrategia de “patear lo que no gusta”.

Cuando le preguntaron a cuál candidato apoyará en la segunda vuelta, evitó revelar su decisión y reiteró que los ciudadanos son quienes tienen la última palabra.

En ese sentido, rechazó la idea de que los líderes políticos puedan transferir automáticamente el respaldo de sus electores. “Los votos no son de los dirigentes, son de cada ciudadano y ciudadana y estos son libres para decidir”, explicó.

Y aseguró que “cada quien es libre de votar. Yo no soy el dueño del voto de nadie”, dijo.

¿Qué dijo sobre su decálogo?

El exalcalde de Medellín dejó claro que los diez puntos que presentó al país no tienen como objetivo negociar respaldos de cara a la segunda vuelta presidencial.

La propuesta aborda asuntos como la superación de la polarización, la lucha contra la corrupción, el fortalecimiento de la educación y la salud, así como una nueva visión de la política exterior.

“Yo no estoy presentando estos puntos para negociar a nadie”, afirmó, al tiempo que defendió la coherencia de sus planteamientos a lo largo de su trayectoria dentro de la política. Esta ya fue su tercera vez en la que se presentó a una contienda presidencial.

Fajardo también señaló que, en medio del clima de confrontación que marcó la campaña, varias de sus propuestas pasaron desapercibidas. No obstante, consideró que ahora existe una mayor disposición para analizar el contenido de su programa.

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Este decálogo es lo que nosotros le hemos presentado a Colombia... lo que he presentado en todas las oportunidades y sigue presente”, sostuvo.

Lea también: Benedetti no llegaría a la campaña de Iván Cepeda y otros detalles inéditos de los últimos tres días

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