“Es el amor el que debe triunfar, no la guerra”: el nuevo mensaje del papa León XIV en África

El paso del papa León XIV por Angola, en África, quedó marcado por un mensaje que combinó espiritualidad y urgencia social. En el Santuario de Mama Muxima, uno de los principales centros de devoción mariana del país, el pontífice presidió este domingo 19 de abril el rezo del Santo Rosario y cerró la jornada con un discurso cargado de simbolismo, en el que insistió en la paz, la justicia y el compromiso con los más vulnerables. Antes de ese acto, más de 100.000 fieles asistieron cerca de Luanda, la capital angoleña, a una misa multitudinaria al aire libre del papa León XIV, quien pidió “esperanza” pero condenó “el flagelo de la corrupción” en un país marcado por las desigualdades económicas. Desde su llegada a Angola, el sumo pontífice criticó en un discurso, en presencia del presidente João Lourenço, los “sufrimientos” y las “catástrofes sociales y medioambientales” provocados por la “lógica de explotación” de los recursos de esta antigua colonia portuguesa, rica en petróleo y minerales. La gira de 11 días por cuatro países de África de León XIV ha estado marcada por las recientes críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el papa. El pontífice estadounidense ha ido adoptando un tono más contundente en sus mensajes. Puede leer: Papa León lamenta que sus palabras se malinterpretaran: “No me interesa debatir con Trump”

Segundo día de su visita a Angola, el papa presidió una multitudinaria misa en Kilamba

Tras un baño de masas en papamóvil por la explanada, el papa instó, en su homilía, a “mirar hacia el futuro con esperanza”. “Podemos y queremos construir un país donde las viejas divisiones queden definitivamente superadas, donde el odio y la violencia desaparezcan, donde el flagelo de la corrupción sea curado por una nueva cultura de justicia y de reparto”, planteó. Según el sacerdote angoleño Pedro Chingandu, que llegó temprano, “la riqueza [en Angola] está concentrada en manos de una minoría muy pequeña y, por supuesto, la guerra que conocimos [1975-2002] no hizo más que agravar la situación” “Necesitamos una verdadera democracia, una redistribución de la riqueza y justicia”, dijo a la AFP. Patricio Musanga, de 32 años, originario de Kinshasa, en República Democrática del Congo, portaba una gorra blanca con el rostro de León XIV y esperaba “un mensaje de esperanza para la juventud”, pero también de “reconciliación nacional”, “paz” e “interculturalidad”.

Después de Juan Pablo II (1978-2005) en 1992 y Benedicto XVI (2005-2013) en 2009, León XIV es el tercer pontífice en visitar este país, antigua colonia portuguesa que se independizó en 1975. El papa se desplazó hasta el santuario de Muxima, pequeña ciudad situada a unos 110 km de la capital, convertida en el gran centro del catolicismo de África austral. La iglesia de Nuestra Señora de Muxima, un templo de estilo colonial portugués del siglo XVI, atrae a unos dos millones de peregrinos al año. Esos fieles viajan para ver una estatua de la Virgen María, llamada cariñosamente Mama Muxima, que, según la leyenda, habría aparecido en ese lugar. Este domingo, de 50.000 fieles esperaron allí al pontífice, quien reiteró su llamado a un mundo “en el que no haya más guerras, ni injusticias, ni miseria, ni deshonestidad”. Puede leer: “No tengo miedo”: la respuesta del papa León XIV ante los ataques de Donald Trump por la guerra en Irán

“El amor debe triunfar, no la guerra”: León

Dirigiéndose especialmente a los jóvenes, León XIV utilizó el proyecto de ampliación del santuario como metáfora de un desafío mayor, construir un mundo distinto. Les planteó que, así como se levanta un nuevo espacio físico para los peregrinos, también está en sus manos edificar una sociedad sin guerra, sin miseria ni corrupción. El pontífice habló de la necesidad de que los valores del Evangelio trasciendan lo individual y permeen las estructuras sociales y políticas, orientadas al bien común. En uno de los momentos más contundentes de su discurso, el Papa lanzó una frase que sintetiza el sentido de su visita: “¡Es el amor el que debe triunfar, no la guerra!”. La declaración, pronunciada en un contexto global de tensiones y conflictos, resonó como un llamado directo a la reconciliación. León XIV invitó a los fieles a salir del santuario convertidos en “ángeles-mensajeros”, llevando al mundo la esperanza y la bendición recibida. Entérese: ¿Tendrá consecuencias para Trump el ataque que le hizo al papa León XIV?

No más guerras, ni injusticias