“Es el amor el que debe triunfar, no la guerra”: el nuevo mensaje del papa León XIV en África

El paso del papa León XIV por Angola, en África, quedó marcado por un mensaje que combinó espiritualidad y urgencia social. En el Santuario de Mama Muxima, uno de los principales centros de devoción mariana del país, el pontífice presidió este domingo 19 de abril el rezo del Santo Rosario y cerró la jornada con un discurso cargado de simbolismo, en el que insistió en la paz, la justicia y el compromiso con los más vulnerables.
Antes de ese acto, más de 100.000 fieles asistieron cerca de Luanda, la capital angoleña, a una misa multitudinaria al aire libre del papa León XIV, quien pidió “esperanza” pero condenó “el flagelo de la corrupción” en un país marcado por las desigualdades económicas.
Desde su llegada a Angola, el sumo pontífice criticó en un discurso, en presencia del presidente João Lourenço, los “sufrimientos” y las “catástrofes sociales y medioambientales” provocados por la “lógica de explotación” de los recursos de esta antigua colonia portuguesa, rica en petróleo y minerales.
La gira de 11 días por cuatro países de África de León XIV ha estado marcada por las recientes críticas del presidente estadounidense, Donald Trump, contra el papa. El pontífice estadounidense ha ido adoptando un tono más contundente en sus mensajes.
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