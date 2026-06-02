Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Día del Padre 2026 ya no será el 21 de junio: hay cambio de fecha por elecciones de segunda vuelta

Fenalco pidió celebrar el Día del Padre en un día diferente al 21 de junio por la segunda vuelta presidencial. Las ventas podrían crecer un 25% frente a un fin de semana normal.

  • Comerciantes, restaurantes, bares, centros comerciales y marcas preparan promociones y experiencias especiales para convertir el puente festivo en el gran fin de semana para celebrar a papá. FOTO: GETTY
    Comerciantes, restaurantes, bares, centros comerciales y marcas preparan promociones y experiencias especiales para convertir el puente festivo en el gran fin de semana para celebrar a papá. FOTO: GETTY
Miguel Orlando Alguero
Miguel Orlando Alguero

Economía

hace 2 horas
bookmark

La segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio cambió la celebración del Día del Padre en Colombia.

Esa fecha, que tradicionalmente ha sido el fin de semana para celebrar a los padres colombianos, quedó marcada en el calendario electoral. Y el comercio no podía competir con eso.

Por eso, la Federación Nacional de Comerciantes Empresarios (Fenalco) ratificó en un comunicado su llamado a las familias colombianas para que celebren el Día del Padre el domingo 14 de junio y no el 21 de ese mes.

La decisión, que venían anticipando semanas atrás, quedó sellada en cuanto la Registraduría confirmó la fecha de la segunda vuelta. El gremio bautizó la iniciativa con un nombre que mezcla fútbol y familia: “El Día del Padre rueda el 14”.

Puede conocer: Andi y Fenalco piden respeto por las instituciones y los resultados electorales tras cuestionamientos de Petro

¿Por qué el 14 de junio y no el 21 de junio?

Fenalco explicó que el 21 de junio los colombianos estarán en las urnas para elegir presidente, por lo tantoe, ese domingo, las familias centrarán su atención en la jornada electoral y “el comercio perdería uno de sus fines de semana más importantes del año”.

El 14 de junio, en cambio, cae en pleno puente festivo, un fin de semana largo, sin urnas ni campaña, pero con un ingrediente adicional que lo hace aún más atractivo para el gremio, el Mundial de Fútbol.

El gremio de los comerciantes resaltó que Colombia ya está clasificada y la Selección comenzará su participación en el torneo en esas mismas semanas. “La combinación de fútbol, familia y festividad convierte al 14 de junio en una fecha comercialmente muy poderosa”.

Entérese: ¿Cuándo es el Día del Padre en Colombia? Propuesta de Fenalco busca mover la fecha

25% más de ventas: lo que mueve el Mundial y el Día del Padre

Según estimaciones preliminares del gremio, las categorías directamente relacionadas con la celebración mundialista podrían registrar incrementos cercanos al 25% frente a un junio y julio normales.

“El fútbol tiene una capacidad única para movilizar emociones y generar espacios de encuentro. Cada Mundial transforma la rutina de los hogares, impulsa el consumo recreativo y fortalece actividades relacionadas con el entretenimiento, la gastronomía y el comercio”, dijo Jaime Alberto Cabal, presidente de Fenalco.

Y añadió: “Este año tendremos además el ingrediente especial de celebrar el Día del Padre en medio de esa gran fiesta deportiva”.

Para Fenalco, las familias colombianas ya están ajustando su presupuesto para los partidos. Según reportes de afiliados del gremio, los artículos con mayor demanda son snacks, pasabocas y carnes frías; gaseosas, refrescos y aguas saborizadas.

También quesos y panificados; bebidas para compartir; Álbum Panini y artículos promocionales de la Selección; televisores y tecnología; vestuario y calzado con alusivos al fútbol; y televisión por suscripción y plataformas de entretenimiento.

Restaurantes, bares y centros comerciales también alistan su oferta

A la celebración se suman restaurantes, bares, centros comerciales y marcas, que preparan promociones y experiencias especiales para convertir el puente del 14 de junio en el fin de semana del año para celebrar a papá.

También se vivirán las finales del fútbol profesional colombiano, que se disputarán en los primeros días de junio, lo que encenderá el ambiente desde antes del Mundial y sostendrá la demanda de productos para reuniones entre amigos y familia.

Para el comercio colombiano, junio 2025 se perfila como un mes fuera de lo ordinario, ya que tres grandes eventos se concentran en pocas semanas: las finales del fútbol profesional colombiano (primeros días de junio), el Día del Padre adelantado (14 de junio), y el inicio del Mundial y los partidos de la Selección Colombia (junio-julio).

Ese calendario convierte al mes en una ventana de consumo sostenido, especialmente en gastronomía, entretenimiento y bienes del hogar. “Tendremos un mes lleno de emociones, con el Mundial de Fútbol, la participación de la Selección Colombia y una jornada electoral decisiva para el país. Por eso queremos que las familias tengan un fin de semana dedicado exclusivamente a compartir y homenajear a los padres colombianos”, señaló Cabal.

Para consultar contenido premium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el Mundo, regístrese aquí.

Responsive Image Banner responsive

Temas recomendados

Día del padre
Comercio
Fenalco
Elecciones 2026
Mundial 2026
Elecciones
Segunda vuelta presidencial
Colombia
Jaime Alberto Cabal
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos