Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

jueves

5 y 9 

miercoles

4 y 6 

martes

0 y 3  

domingo

no

sabado

no

lunes

1 y 7  

Así intenta el Pacto Histórico conquistar al centro para la segunda vuelta

La segunda vuelta presidencial modificó el tablero político. Hoy, es poco probable que Abelardo de la Espriella o Iván Cepeda ganen sin los votos del centro. Por eso, sobre todo desde el Pacto Histórico, han dado señales para acercarse a esos votantes. Entre los antecedentes que lo ponen difícil está la salida de figuras como Alejandro Gaviria desde el principio del gobierno Petro.

    Sectores afines a Cepeda han querido acercarse a Sergio Fajardo, Juan Daniel Oviedo y Claudia López. Foto: Colprensa/ El Colombiano.
El Colombiano
hace 3 horas
La política es dinámica. Por eso hoy, para ganar la segunda vuelta, sectores de la campaña de Iván Cepeda están buscando acercarse a ese votante de centro que por años han llamado “tibio”. Ante eso, figuras de ese espectro político, entre ellas exministros del presidente Gustavo Petro, han recordado momentos en los que los han descalificado.

Queda por verse cómo ambas candidaturas del espectro le apuestan a recoger los votos del centro o, incluso, se afirman más en su base de votantes para convencer a más indecisos o a aquellos que se abstienen de votar.

Alejandro Gaviria revela las tensiones internas en el gabinete de Petro

Uno de los primeros en pronunciarse fue Alejandro Gaviria, quien en 2022 hizo parte de la coalición Centro Esperanza y después aterrizó en el gobierno Petro como ministro de Educación.

El exfuncionario y académico habló de una “anécdota ilustrativa” para decir que “nada impide el incumplimiento a las promesas políticas hechas durante la campaña”.

Gaviria contó que, en un consejo de ministros, hizo varias observaciones de la reforma a la salud. El presidente habría dicho que “la reforma a la salud fue votada por el pueblo y representa un mandato popular”.

Después, según Gaviria, él le dijo al presidente que no había ganado en primera vuelta, “que lo había hecho con los votos de centro y que algunos miembros del gabinete no éramos simples notarios del programa de primera vuelta y esperábamos flexibilidad programática”.

A renglón seguido, Gaviria dijo que, según lo que vivió, entendió que no había lugar para las diferencias en el gabinete del presidente Petro.

“A los pocos días salí del Gobierno. Las diferencias, entendí, no eran bienvenidas. El presidente rápidamente renunció a la idea de buscar acuerdos. Tal vez todo era previsible. Casi sobra decirlo, nada impide el incumplimiento a las promesas políticas hechas durante la campaña”, recordó.

El primer gabinete de Petro tuvo a otras figuras de centro como Cecilia López en Agricultura o José Antonio Ocampo en Hacienda. Pero, cuando dieron argumentos técnicos contra sus reformas, Petro les pidió la renuncia. Hasta hoy, les sigue echando la culpa de múltiples fallas de su Gobierno, a pesar de que solo hayan durado unos meses.

Las polémicas solicitudes de alianza de la izquierda a Juan Daniel Oviedo

Una que cambió el tono fue la representante a la Cámara María Fernanda Carrascal, que invitó a Juan Daniel Oviedo a tomarse uno de esos “cafés” para posiblemente hablar de alianzas. Le recordaron que, justo un día antes de la Gran Consulta por Colombia, lo descalificó.

“Sigan inflando a Oviedo, que cuando termine de vicepresidente de Paloma, como al parecer ya lo pactaron, no me voy a reír de ustedes, porque inflar la consulta de derecha y fortalecerla nos va a costar a todos”, dijo Carrascal el 7 de marzo.

Incluso, el propio Oviedo compartió en sus redes sociales una publicación de Sebastián Londoño, editor del medio de comunicación Valora Analitik:

“Hay algo en común en las miles de cuentas de izquierda que hoy le ruegan a Juan Daniel Oviedo que se les sume: en sus perfiles lo han insultado, criticado y hasta denigrado. Hoy, como la vida les juega una difícil, lo vuelven a buscar, pero si pueden lo volverán a hacer”.

Katherine Miranda, el plan contra Sergio Fajardo y otros “recuerdos”

Una figura que apoyó a Petro pero después se volvió oposición, la representante verde Katherine Miranda, también ha enviado una serie de mensajes contra la candidatura de Cepeda. Sin embargo, no ha apoyado a Abelardo de la Espriella.

En medio del reacomodo para ir por esos votos de “centro”, las redes sociales también desempolvaron un video de la hoy senadora del Pacto Histórico, Isabel Zuleta, en el que habla de un plan para “quemar” o sacar a Sergio Fajardo del camino en las elecciones de 2022.

“Ya a Fajardo lo quemamos, y fue una tarea dura, fue una tarea hasta de Procuraduría, Contraloría, fue una tarea dura”, se ve a Zuleta decir. La propia Zuleta dijo en otro video que “Sergio Fajardo no solo merece que le digamos lo que corresponde, sino mucho más. Hubiese querido que lo lleváramos a la cárcel”.

Ahora, los seguidores de Cepeda también han buscado que Fajardo aterrice a su campaña. De hecho, hay cuentas de influenciadores que se han referido a que, de apoyar al senador del Pacto Histórico, Fajardo podría ser presidente en 2030.

Si bien Fajardo dijo que tomaría postura, entre sus cercanos están la senadora electa Jennifer Pedraza y el exsenador Jorge Enrique Robledo. Si bien son de izquierda, han sido críticos y hasta opositores del gobierno Petro, pero a la vez Pedraza ha dicho que no votaría por Abelardo de la Espriella. Por ahora, irse con uno u otro candidato parece difícil para Fajardo.

De todas maneras, son varios los sectores políticos que se tiran dardos y después buscan consensos. También se vio con cuentas afines a Abelardo de la Espriella, que criticaron a Paloma Valencia para ganarle y pasar a segunda vuelta. A pesar de eso, Valencia cantó su voto por el abogado.

De recibir el apoyo de esos candidatos del centro político, ¿tanto Cepeda como De la Espriella los tendrían en cuenta para gobernar? Eso está por verse.

Bloque de preguntas y respuestas

¿Quiénes pasaron a la segunda vuelta presidencial en Colombia?
La contienda definitiva por la Presidencia de la República se define entre Iván Cepeda, de los sectores afines al Pacto Histórico, y el abogado Abelardo de la Espriella, representante de los sectores de la derecha.
¿Por qué es clave el voto de centro en estas elecciones presidenciales?
Debido a la profunda polarización entre izquierda y derecha, las bases fijas de ambos candidatos no son suficientes para ganar. El candidato que logre seducir a los electores independientes y de centro obtendrá la mayoría simple necesaria.
¿Qué pasó con los exministros de centro del Gobierno Petro?
Figuras técnicas como Alejandro Gaviria, José Antonio Ocampo y Cecilia López salieron del gabinete presidencial tras manifestar desacuerdos y objeciones técnicas frente a los proyectos de reformas estructurales del mandatario, como la reforma a la salud.
