Registraduría informa que escrutinio y preconteo de la primera vuelta coincide un 99,94%, pese a los reclamos de Petro

La Registraduría reportó que el escrutinio a cargo de los jueces de la República alcanzó el 99.98 % sin novedad. Los datos divulgados registran un nivel de coincidencia del 99.94 % frente al escrutinio realizado por dichos jueces.

El ente electoral aseguró que solo restan por escrutar 33 mesas de las más de 122.000 instaladas para los comicios, debido a condiciones climáticas que han impedido el traslado del material a algunas cabeceras municipales.

Cabe aclarar que el preconteo es el resultado preliminar de las elecciones, el que se conoce con pocas horas de diferencia. El escrutinio es la revisión, verificación y consolidación oficial de esos votos: su alta coincidencia deja ver la rigurosidad con la que funciona el sistema electoral colombiano.

Además, a diferencia del preconteo, el escrutinio tiene efectos jurídicos.

“La entidad destaca que el preconteo divulgado el pasado domingo tuvo un acierto del 99.94 % respecto del escrutinio antes mencionado, lo que evidencia que las modificaciones fueron mínimas y que el proceso de consolidación y divulgación de los resultados ha sido exitosa”, comunicó la Registraduría.

La confirmación de estas cifras se da después de que tanto el presidente Gustavo Petro como el candidato presidencial Iván Cepeda sembraran dudas acerca de los resultados. En un trino publicado a las 7:10 de la noche del pasado domingo, el presidente Gustavo Petro no reconoció los resultados.

Dijo, en sus palabras, que básicamente había 800.000 cédulas más en el censo electoral que no fueron oficializadas, según él. No hay pruebas al respecto.

“El llamado conteo transmitido no tiene fuerza vinculante, sus datos no son norma pública. Como presidente no acepto los resultados del preconteo de la firma privada de los hermanos Bautista, porque debiendo estar quietos los algoritmos del software de conteo y escrutinios, en la última semana fueron variados en tres oportunidades y agregaron 800.000 cédulas más de personas que no están en el censo oficial presentado”, afirmó Petro.

¿Aceptará ahora los resultados, teniendo en cuenta que el escrutinio ha dado una coincidencia cercana al 100 % con los resultados del preconteo? Esa noche de elecciones, Cepeda también había dicho que había un supuesto desfase de 885.000 cédulas; sin embargo, al día siguiente dio un paso atrás y dijo: “No hemos encontrado evidencia, indicios o irregularidades protuberantes”.

Hoy, la Registraduría confirma la transparencia del sistema electoral en el momento del conteo y procesamiento de votos.

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