¡Qué orgullo! Padres expusieron un cartel afuera de su humilde casa para celebrar el grado universitario de su hijo

No se necesitó un salón de fiestas, ni un banquete lujoso, solo una sencilla pancarta y colgarla en la fachada de su humilde vivienda, para que un par de padres orgullosos celebraran los logros de su hijo. Así fue como festejaron unos padres agricultores filipinos el triunfo de su hijo, Stephen Sabandal Deloso, que se graduó de la universidad, con un gesto de amor que le ha dado la vuelta al mundo, convirtiéndose viral en redes sociales, como símbolo de la superación y el orgullo familiar.

Los padres felices al frente del cartel de su hijo. FOTO: Tomada de redes sociales

La hazaña de Stephen va más allá de la conmovedora celebración. Este joven, que creció en un hogar de agricultores en Filipinas, se graduó con honores de Ingeniería Eléctrica en la Universidad de Cebú, ubicada en la ciudad de Cebú, en este país asiático. Su brillantez fue reconocida al obtener el octavo lugar nacional en el prestigioso examen de Licencia de Ingeniero Eléctrico Registrado, logrando una destacada puntuación del 90.70 %, entre miles.

Una celebración que define la verdadera riqueza: la familia

La imagen de Stephen posando frente a su casa junto a sus padres, quienes sostenían la rudimentaria pancarta con una sonrisa enorme, inundó las redes sociales, volviéndose viral durante los últimos días.

El cartel con el que la universidad destacó el logro de Stephen Sabandal Deloso y que los padres colgaron afuera de su casa. FOTO: Tomada redes sociales Universidad de Cebú

El contraste entre el enorme logro académico y la austera celebración familiar fue un golpe emocional para miles de usuarios. Las plataformas digitales se llenaron de mensajes de admiración no solo hacia el joven ingeniero, sino especialmente hacia sus padres. Con pocos recursos, pero un corazón gigante, demostraron que la verdadera riqueza reside en el apoyo incondicional y valor del esfuerzo compartido con la familia. Este humilde festejo, sin grandes lujos, capturó la esencia del llamado sacrificio del hogar.

Más que un diploma, un símbolo de superación

La historia de Stephen Sabandal trascendió el mérito académico para convertirse en ejemplo de millones de jóvenes a nivel global. Su triunfo reflejó la lucha diaria por superarse a pesar de las dificultades económicas y la falta de oportunidades que enfrentan muchas familias de zonas rurales.