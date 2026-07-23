Nicolás Maduro estuvo 13 minutos ante la corte de Nueva York: el juicio será en 2027

Seis meses después de haber sido detenido por fuerzas militares de Estados Unidos, el derrocado presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, regresó este miércoles a una corte de Nueva York para una breve audiencia que terminó definiendo el calendario del proceso penal en su contra.
La diligencia duró apenas 13 minutos. En ese tiempo, el juez Alvin K. Hellerstein aceptó el cronograma presentado de manera conjunta por la Fiscalía y la defensa y fijó el inicio del juicio para el 1 de junio de 2027.
Maduro permaneció durante toda la audiencia junto a su esposa, Cilia Flores, quien también fue capturada en el operativo estadounidense del pasado 3 de enero y enfrenta cargos dentro del mismo caso.
Ambos estuvieron en la sala vestidos con uniforme penitenciario color caqui y sin esposas. Siguieron el desarrollo de la audiencia con la ayuda de un intérprete, mientras Maduro tomó apuntes en una libreta.