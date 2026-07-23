Jerónimo Uribe dice que hay quienes apuestan por ‘divorcio’ de Centro Democrático y nuevo gobierno “al estilo de Levy y Lalis”

No cesa el tire y afloje entre el Centro Democrático y los influenciadores adeptos al presidente electo, Abelardo de la Espriella. En medio de los ataques que ha recibido ese partido, Jerónimo Uribe Moreno (hijo del expresidente Álvaro Uribe) hizo un llamado de atención y mandó una pulla.
El también empresario publicó en sus redes sociales un mensaje en el que dice que “yo sí creo que hay unas personas que le están apostando a que el nuevo gobierno rompa con el CD”.
Le puede interesar: ¿Qué hay detrás de los duros ataques al Centro Democrático en redes?
En ese sentido, aseguró que “eso sería nefasto para las reformas en las que todos creemos” y le sugirió al partido uribista no responderle “a ninguna de estas personas” y que “se concentre en la agenda programática”.