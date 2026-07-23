Jerónimo Uribe dice que hay quienes apuestan por ‘divorcio’ de Centro Democrático y nuevo gobierno “al estilo de Levy y Lalis”

No cesa el tire y afloje entre el Centro Democrático y los influenciadores adeptos al presidente electo, Abelardo de la Espriella. En medio de los ataques que ha recibido ese partido, Jerónimo Uribe Moreno (hijo del expresidente Álvaro Uribe) hizo un llamado de atención y mandó una pulla. El también empresario publicó en sus redes sociales un mensaje en el que dice que “yo sí creo que hay unas personas que le están apostando a que el nuevo gobierno rompa con el CD”. Le puede interesar: ¿Qué hay detrás de los duros ataques al Centro Democrático en redes? En ese sentido, aseguró que “eso sería nefasto para las reformas en las que todos creemos” y le sugirió al partido uribista no responderle “a ninguna de estas personas” y que “se concentre en la agenda programática”.

Aún así, se refirió al contenido que ha circulado en redes atacando al Centro Democrático y al expresidente, quien fundó esa colectividad en 2013.

“Lo cierto es que uno no puede, al mejor estilo de Levy y Lalis, decir que el CD es la derecha de los falsos positivos, sacar videos de Uribe con motosierra, llamarle la derecha paraca, decir que Uribe hace pactos de impunidad - todas insinuaciones calumniosas - y después rasgarse las vestiduras porque les responden”, afirmó. Levy Rincón y “Lalis” (nombre con el que se le conoce a la congresista Laura Beltrán) son dos influenciadores petristas que hicieron carrera en redes sociales y en el Pacto Histórico con críticas virulentas contra Álvaro Uribe.

Uribe Moreno mostró una de las imágenes —hechas con inteligencia artificial— que han difundido para atacar a su padre y su hermano en la que muestran al exmandatario con una motosierra y a Tomás Uribe con un machete atacando a Abelardo de la Espriella. “No le llames ‘creación de contenido’ a sacar a Uribe con una motosierra”, escribió.

Como se mencionó en este diario, en la disputa del abelardismo contra el Centro Democrático un grupo de activistas han jugado un papel protagónico. Algunos de ellos —como Vincent Ramos, Oswaldo Ortiz, Santiago Giraldo, Miguel Zárate y el senador Alejandro Bermeo— tienen largo alcance en redes. De hecho, el Centro Democrático los mencionó en un trino para cuestionar por qué los primeros cuatro estaban en el Congreso el día de la posesión, ya que no son congresistas.

Ramos escribió que “las abejas picaron e inyectaron el veneno del Pacto Histórico, de los zurdos, y de los que mataron a Miguel Uribe, para ganar una presidencia del Senado”. Luego, Zárate respondió que “el veneno que inyectaron es el de la Casa de Nariño, el del socialismo”. Y Giraldo publicó un trino en el que dijo “inventaron que le quitábamos votos a Abelardo y, les ganamos entonces nos amenazaron. Uribe terminó perfilándome”. El escrito estuvo acompañado por una foto en la que se lee “avanza la nueva derecha”. Como respuesta, Tomás Uribe, hijo mayor del expresidente, respondió a los ataques: “estos son los matones que quieren acabar al Centro Democrático”. Bloque de preguntas y respuestas

¿Por qué hay una disputa entre el Centro Democrático y los seguidores de Abelardo de la Espriella? La controversia surgió por intercambios de críticas y publicaciones en redes sociales entre dirigentes del Centro Democrático e influenciadores cercanos a Abelardo de la Espriella. El debate incluye diferencias sobre liderazgo político, estrategia y el futuro de la derecha colombiana. ¿Qué originó el enfrentamiento entre Jerónimo Uribe Moreno y varios influenciadores políticos? El intercambio comenzó tras publicaciones y contenidos difundidos en redes sociales que cuestionaban al Centro Democrático y a la familia Uribe. Jerónimo Uribe respondió defendiendo al partido y pidió priorizar la agenda política sobre las confrontaciones digitales. ¿Quiénes son los influenciadores que participan en el debate político sobre el Centro Democrático? Se trata de creadores de contenido y figuras con presencia en redes sociales que respaldan distintas corrientes políticas. Algunos han ganado relevancia por comentar la actualidad nacional e influir en el debate público, aunque sus posturas representan opiniones propias. ¿Cómo puede afectar esta división al futuro de la derecha en Colombia? Las diferencias podrían influir en la capacidad de construir alianzas, impulsar reformas o consolidar un proyecto político común. Su impacto dependerá de cómo evolucionen las relaciones entre los partidos y liderazgos involucrados durante los próximos meses.