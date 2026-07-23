¿Le alcanzará el tiempo a Petro para poner su ficha en Comfenalco Antioquia? Convocaron a asamblea para el 5 de agosto

La carrera por el control de Comfenalco Antioquia entró en una nueva etapa. Luego de que el Gobierno levantara la intervención que mantenía sobre la caja de compensación desde 2023, el agente especial de intervención convocó oficialmente a una Asamblea General Extraordinaria de Afiliados para el próximo 5 de agosto, reunión en la que se elegirá el nuevo Consejo Directivo de la entidad.
La convocatoria quedó consignada en el documento expedido por Comfenalco Antioquia, en el que se establece que el único punto de fondo será la elección del Consejo Directivo, órgano que posteriormente tendrá la responsabilidad de designar al nuevo director administrativo de la caja.
La decisión, sin embargo, abrió un nuevo frente de controversia política. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, aseguró que detrás de la rapidez con la que se está adelantando el proceso existiría un interés del Gobierno Nacional por influir en la conformación del nuevo gobierno corporativo de la entidad antes de terminar su mandato.
A través de su cuenta de X, el dirigente aseguró que “el petrismo y el quinterismo se quieren llevar Comfenalco por la puerta de atrás”, al cuestionar que la elección del nuevo Consejo Directivo haya sido convocada para el 5 de agosto, apenas 48 horas antes del cambio de gobierno.