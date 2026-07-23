¿Le alcanzará el tiempo a Petro para poner su ficha en Comfenalco Antioquia? Convocaron a asamblea para el 5 de agosto

La carrera por el control de Comfenalco Antioquia entró en una nueva etapa. Luego de que el Gobierno levantara la intervención que mantenía sobre la caja de compensación desde 2023, el agente especial de intervención convocó oficialmente a una Asamblea General Extraordinaria de Afiliados para el próximo 5 de agosto, reunión en la que se elegirá el nuevo Consejo Directivo de la entidad. La convocatoria quedó consignada en el documento expedido por Comfenalco Antioquia, en el que se establece que el único punto de fondo será la elección del Consejo Directivo, órgano que posteriormente tendrá la responsabilidad de designar al nuevo director administrativo de la caja. La decisión, sin embargo, abrió un nuevo frente de controversia política. El presidente del Concejo de Medellín, Alejandro De Bedout, aseguró que detrás de la rapidez con la que se está adelantando el proceso existiría un interés del Gobierno Nacional por influir en la conformación del nuevo gobierno corporativo de la entidad antes de terminar su mandato. A través de su cuenta de X, el dirigente aseguró que “el petrismo y el quinterismo se quieren llevar Comfenalco por la puerta de atrás”, al cuestionar que la elección del nuevo Consejo Directivo haya sido convocada para el 5 de agosto, apenas 48 horas antes del cambio de gobierno.

“El problema no es que se levante la intervención. El problema es cómo y cuándo”, escribió De Bedout, quien sostuvo que el cronograma favorece al Ejecutivo saliente para influir en la conformación del máximo órgano de dirección de una de las cajas de compensación más importantes del país. Según el concejal, la preocupación radica en que cinco de los diez integrantes del Consejo Directivo corresponden a representantes de los trabajadores, cuya designación recae en el Ministerio del Trabajo, mientras que los otros cinco serán elegidos por los empresarios afiliados durante la asamblea extraordinaria. Para De Bedout, esa combinación permitiría que el Gobierno Petro conserve incidencia en la nueva dirección de Comfenalco antes de entregar el poder el próximo 7 de agosto. El dirigente fue más allá y aseguró que, según las versiones que conoció, Esteban Restrepo y Juan Pablo Morales figuran entre los nombres que estarían sonando para asumir la dirección administrativa de la caja o influir en la conformación de su nueva administración. Cabe recordar que Esteban Restrepo es considerado la mano derecha y amigo cercano del exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, siendo su secretario de gobierno en la otrora administración. A su vez, Morales es el gerente encargado de la caja desde mediados de 2025. Además de haber cumplido otros roles en la entidad como el de jefe del departamento de contratación. Lea también: ¿Qué busca Petro al quitar la intervención a Comfenalco Antioquia a 15 días de salir del Gobierno?

La convocatoria

La Asamblea Extraordinaria quedó fijada para las 7:00 de la mañana del 5 de agosto, en el Parque Club Guayabal de Comfenalco. Según la convocatoria, únicamente podrán participar los empleadores afiliados hábiles y el orden del día contempla cinco puntos, siendo el más importante la elección del Consejo Directivo. La entidad también fijó el 31 de julio como fecha límite para radicar poderes de representación de quienes no puedan asistir personalmente. El cronograma implica que el nuevo consejo directivo quedará elegido 48 horas antes del cambio de gobierno nacional, previsto para el 7 de agosto.

¿Por qué genera polémica?

Las críticas no se centran en la decisión de levantar la intervención, sino en el momento en que se realizará la elección. Por esa razón el presidente del Concejo de Medellín solicitó suspender la Asamblea Extraordinaria hasta garantizar, en su criterio, mayores tiempos para la inscripción de candidatos, la verificación de requisitos y la participación de los afiliados.

Una preocupación que ya había sido advertida

Los cuestionamientos de De Bedout coinciden con inquietudes que ya habían sido planteadas por fuentes cercanas al proceso consultadas por EL COLOMBIANO. Una de ellas aseguró que dentro del sector existe preocupación porque el objetivo sea dejar conformado el nuevo consejo directivo antes del cambio de gobierno. Según esa fuente, el interés estaría en que la nueva junta pueda avanzar rápidamente en la designación del próximo director administrativo de la entidad. Esa preocupación también fue compartida por Esteban Gallego, quien se desempeñó como director administrativo de Comfenalco Antioquia hasta abril del 2025 y fue relevado mediante la Resolución 276 de 2025. En diálogo con EL COLOMBIANO, aseguró que durante su administración el plan de mejoramiento ya registraba un cumplimiento certificado del 93%, por lo que consideraba que existían condiciones para levantar la intervención desde ese momento. “Emprendí una cruzada con los gremios, con los trabajadores y con los empleadores para demostrar que Comfenalco podía estar desintervenida. Llevábamos un plan certificado en el 93% por la propia Superintendencia y eso, obviamente, no le gustó al Gobierno”, afirmó. Gallego agregó que, tras su salida, el plan de intervención fue modificado y prolongado para justificar la permanencia de la medida, razón por la cual aseguró haber demandado su retiro del cargo. Estas afirmaciones corresponden a su versión y no han sido confirmadas por la Superintendencia del Subsidio Familiar. A juicio de Gallego, el objetivo de convocar rápidamente la Asamblea Extraordinaria sería permitir que el nuevo Consejo Directivo quede conformado antes del cambio de gobierno. “Van a nombrar cinco miembros afines a ellos para quedar con el 50% del Consejo Directivo y están citando una asamblea extraordinaria de afán para tratar de obtener uno o dos escaños más. Con eso tendrían mayoría para nombrar un director y quedarse con el control de la caja durante cuatro años”, sostuvo.

Asocajas pide garantías

En un reciente diálogo con EL COLOMBIANO, la presidenta de Asocajas, Adriana Guillén, afirmó que, más allá del levantamiento de la intervención, el aspecto más importante es que el proceso cumpla estrictamente los procedimientos previstos en la ley. “Lo que nos interesa es que se cumplan todos los procedimientos que establece la ley. Que haya tiempo para que concurran todos los empresarios y las centrales obreras. No queremos que termine sesionando un quórum reducido”, señaló. También cuestionó la oportunidad de la decisión. “No hay congruencia. Hace poco la intervención había sido prorrogada por un año y ahora, a dos semanas del cambio de gobierno, se decide levantarla”, afirmó. Además, insistió en que el sistema de cajas debe mantenerse alejado de intereses políticos. “Lo importante es evitar la politización de las cajas y favorecer intereses particulares”, dijo.

El antecedente

Comfenalco Antioquia permaneció intervenida desde 2023 por decisión de la Superintendencia del Subsidio Familiar, que argumentó riesgos jurídicos y patrimoniales relacionados con el manejo de cerca de $10.000 millones de recursos de salud trasladados a una fiducia. Aunque el plan de mejoramiento ya registraba avances superiores al 87% este año y más del 90% en algunos componentes, la intervención había sido prorrogada recientemente por otros doce meses. No obstante, el pasado 17 de julio, mediante la Resolución 0563 de 2026, la Superintendencia decidió levantar la medida e iniciar el proceso para devolver el gobierno corporativo de la caja a sus afiliados. Bloque de preguntas y respuestas: