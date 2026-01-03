Varias islas del Caribe suspenden vuelos por orden de la FAA tras acción militar de Estados Unidos en Venezuela

El Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín informó que, por una orden de seguridad emitida por la Administración Federal de Aviación (FAA), el espacio aéreo que cubre a Puerto Rico quedó temporalmente restringido para aerolíneas de Estados Unidos.
La medida, según el comunicado oficial del aeropuerto, responde exclusivamente a consideraciones de seguridad aérea asociadas con la actividad militar en Venezuela y no guarda relación con ninguna situación interna en Puerto Rico ni con el funcionamiento del aeropuerto.
Puede leer: En videos | Así fueron las explosiones y sobrevuelos de Estados Unidos sobre Caracas