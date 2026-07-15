¿Las mujeres deberían renunciar a su voto? La polémica propuesta que se evaluó en una cumbre conservadora femenina en EE. UU.

La idea de que una mujer renuncie voluntariamente a su derecho al voto para que sea su esposo quien decida por toda la familia parecía un debate del pasado. Sin embargo, esa propuesta fue una de las más comentadas durante la Cumbre de Liderazgo Femenino de Turning Point USA, celebrada en Texas, y terminó convirtiéndose en uno de los temas políticos más discutidos en redes sociales en Estados Unidos. La controversia comenzó cuando la influencer conservadora Savannah Stone, de 21 años, cuestionó el sufragio femenino y defendió el llamado “voto por hogar”, un sistema en el que existiría un solo voto por familia y sería el hombre, como jefe del hogar, quien tomaría la decisión final. Stone, reconocida por promover los roles tradicionales de género y el movimiento tradwife (esposa tradicional), sostiene que el matrimonio funciona como una sola unidad y que, por tanto, el esposo debería representar políticamente a toda la familia.

La propuesta generó una ola de reacciones dentro y fuera del evento. Aunque no todas las asistentes compartían esa postura, varias mujeres entrevistadas durante la cumbre aseguraron que estarían dispuestas a ceder su voto a sus maridos porque consideran que ambos comparten los mismos valores políticos y religiosos. Conozca: Reconocida influencer reveló que su hija de dos años tiene cáncer: “Procesar esto ha sido muy difícil” El encuentro estuvo encabezado por Erika Kirk, viuda de Charlie Kirk, fundador de Turning Point USA, quien fue asesinado en 2025. Tras su muerte, ella asumió la dirección de la organización y prometió fortalecer el movimiento conservador juvenil impulsado por su esposo.

Erika Kirk, de 36 años, es empresaria, exparticipante de Miss Arizona USA, presentadora de pódcast y promotora de iniciativas religiosas y conservadoras. Aunque durante la cumbre no promovió directamente la eliminación del voto femenino, sí dio espacio a Stone como una de las principales conferencistas del evento.

¿Qué es Turning Point USA?

Fundada en 2012 por Charlie Kirk, Turning Point USA se define como una de las organizaciones de activistas juveniles conservadores más grandes de Estados Unidos. Cuenta con cientos de sedes universitarias y organiza conferencias para promover ideas relacionadas con el libre mercado, el gobierno limitado y el conservadurismo.

La organización asegura haber desempeñado un papel importante en la movilización de jóvenes votantes conservadores durante las elecciones presidenciales de 2024. Lea aquí: Así la ley Jineth Bedoya Lima transformará la respuesta del Estado ante la violencia de género La propuesta del “voto por hogar” también volvió a poner bajo los reflectores al movimiento tradwife, una corriente que promueve el regreso a los roles tradicionales dentro de la familia, donde el hombre es el proveedor y la mujer dedica su vida principalmente al hogar y al cuidado de los hijos. En los últimos años este movimiento ha crecido con fuerza en redes sociales gracias a creadoras de contenido que muestran estilos de vida centrados en la maternidad, la cocina y la vida doméstica. Muchas de ellas acumulan millones de seguidores en plataformas como TikTok, Instagram y YouTube.

Sin embargo, el fenómeno también ha sido objeto de críticas. Expertas en estudios de género señalan que algunas de estas creadoras alcanzan notoriedad pública y generan ingresos gracias a su presencia en redes sociales mientras promueven un modelo en el que otras mujeres deberían abandonar el trabajo remunerado para dedicarse exclusivamente al hogar. Las declaraciones de Stone también reavivaron el debate sobre el contexto actual de los derechos de las mujeres en Estados Unidos. Lea más: Representante Jennifer Pedraza apoyará a Iván Cepeda: “mi voto es una exigencia” Diversas organizaciones civiles han advertido sobre el avance de políticas conservadoras relacionadas con los derechos reproductivos y la igualdad de género. Entre ellas mencionan la revocación del precedente Roe vs. Wade, así como iniciativas legislativas que, según organizaciones defensoras de derechos civiles, podrían afectar de forma desproporcionada a las mujeres. Aunque el llamado “voto por hogar” no hace parte de ningún proyecto de ley ni se discute actualmente en el Congreso de Estados Unidos, las declaraciones durante la cumbre lograron instalar nuevamente un debate que parecía superado hace décadas.

Paradójicamente, la controversia surgió durante un evento denominado Cumbre de Liderazgo Femenino, donde algunas participantes defendieron un modelo en el que la representación política de la mujer quedaría en manos del hombre como cabeza del hogar. Esa contradicción fue precisamente uno de los aspectos más comentados en redes sociales y el que convirtió el encuentro en un fenómeno viral. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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