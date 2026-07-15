“Si morimos, morimos juntos”: el dramático relato de la esposa del pasajero que casi fue succionado de un avión de Ryanair

El accidente ocurrido a bordo de un vuelo de Ryanair entre Salónica (Grecia) y Memmingen (Alemania) sigue revelando nuevos detalles. Esta vez fue Svetlana Grković, esposa del pasajero que estuvo a punto de ser succionado por una ventanilla rota en pleno vuelo, quien relató el angustioso momento en el que creyó que ambos perderían la vida.
“Si morimos, morimos juntos”, recordó haber pensado mientras sujetaba con todas sus fuerzas las piernas de su esposo, Ljubisa Karović, de 61 años, para impedir que fuera expulsado del avión.
En declaraciones a la emisora pública griega ERT y al medio serbio Nova, la mujer aseguró que su marido quedó con “la mitad del cuerpo fuera del avión”, alcanzando a sobresalir hasta el pecho durante aproximadamente dos minutos.