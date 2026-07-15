Ya está en Colombia el primero de los nuevos vagones del metro de Medellín: así serán

Proveniente de México, arribó al país el primer vagón de los 13 nuevos que ya están en proceso de ensamblaje y que tendrá el metro de Medellín para fortalecer su operación.

El proyecto de nuevos trenes alcanza un 30 % de avance con hitos en el proceso de ensamblaje. Foto: Cortesía

La inversión total en la renovación del sistema de transporte es de $515.000 millones y, con los nuevos trenes, en 2027 tendrá el 20% más de capacidad, menores tiempos de espera y un mejor servicio para millones de usuarios. Esta primera “caja”, como también se le dice al vagón de los 13 nuevos trenes, llegó al puerto de Cartagena e inicia su desplazamiento por tierra para terminar su ensamblaje en los talleres del Metro, en Bello, norte del área metropolitana de Medellín.

Ya llegó al país el primer vagón de los 13 nuevos trenes de nuestro @metrodemedellin .



Miren qué belleza. Arrancamos el ensamblaje en los talleres del Metro.



Pronto tendremos un 20% más de capacidad. Más espacio y mejores viajes para las miles de personas que cada día se... pic.twitter.com/RvrUbjgu7z — Fico Gutiérrez (@FicoGutierrez) July 15, 2026

¿Por qué se construye un tren prototipo en México?

De manera paralela, en Huehuetoca, México, avanza el ensamblaje del tren prototipo, el primero que se construye antes de producir toda la flota en Antioquia. Este tren es esencial para validar la línea de ensamblaje que será aplicada en los talleres del Metro de Medellín. Según la Empresa Metro, paulatinamente irán llegando las demás piezas. “Todo esto es posible gracias a los recursos aportados por la Alcaldía de Medellín y la Gobernación de Antioquia”, dijo en su cuenta oficial de X.

🎉🚈 ¡Llegó, llegó, llegó! Ya está en Medellín la primera "caja" o vagón de los 13 nuevos trenes (39 vagones). 💚



🛠️ Este paso nos permite iniciar el ensamblaje local en nuestros talleres de Bello, un hito para nuestra empresa que refleja el conocimiento técnico y ferroviario... pic.twitter.com/xv1j2mUPue — Metro de Medellín (@metrodemedellin) July 15, 2026

El propósito con los nuevos trenes es reducir los tiempos de espera en estaciones, al pasar de 3:00 a 2:20 minutos en promedio, mejorando así la calidad del servicio. Puede leer: ¡Pilas! Esta tarjeta Cívica ya no le servirá para ingresar al Metro de Medellín

En Huehuetoca (México) avanza el ensamblaje del tren prototipo, clave para validar el proceso de ensamblaje y de todos los sistemas de los nuevos trenes.

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