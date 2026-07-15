La inteligencia artificial ya no debe entenderse únicamente como una herramienta, sino como un agente capaz de tomar decisiones, crear y aprender. Esa es una de las principales advertencias que realizó el historiador y filósofo israelí Yuval Noah Harari, autor de Sapiens: de animales a dioses y Nexus, quien en una entrevista concedida a El País de España, que fue publicada esta misma semana, reflexiona sobre los riesgos que esta tecnología representa para la humanidad, la democracia y las relaciones humanas. Harari sostiene que el mayor cambio es que la IA puede actuar con autonomía. A diferencia de tecnologías como un cuchillo o la energía nuclear, que dependen completamente de las decisiones humanas, explica además que la inteligencia artificial puede generar nuevas ideas, diseñar soluciones inéditas e incluso tomar decisiones en campos como las finanzas, la ciencia o la industria militar. Advierte que, en los próximos años, podría llegar a administrar sistemas financieros de una complejidad que los propios seres humanos no alcanzarían a comprender.

Le puede interesar: La inteligencia artificial experta en el conflicto armado colombiano: así funciona Ventana a la Verdad Uno de los aspectos que más preocupa al autor de Nexus (2024) es el impacto de la IA sobre el lenguaje. Considera que esta tecnología pronto superará a los humanos en cualquier tarea relacionada con la comunicación escrita y hablada, lo que le permitiría incluso crear nuevas narrativas, ideologías o religiones, gracias a su capacidad para producir y difundir lenguaje de forma masiva. “No estamos hablando de máquinas que están aprendiendo a hablar o a escribir. Hablamos del lenguaje liberado a sí mismo de la dependencia del hombre, el lenguaje extendiéndose por todas partes sin que tenga que estar gobernado por los seres humanos”, dijo.

Harari también relaciona la inteligencia artificial con la crisis de las democracias y sostiene que las redes sociales han socavado la democracia. Según explica, los algoritmos de las redes sociales ya demostraron que maximizar el miedo, la rabia y el odio resulta eficaz para captar la atención de los usuarios. “Y la IA descubrió que nada atrapa tanto como la rabia, el miedo o el odio. Si alguien te hace sentir rabia, tú no eres capaz de mirar para otro lado. Así que las redes sociales se dedicaron a expandir el miedo, la rabia y el odio. Y esto ha roto esa conversación que es la democracia. No se puede hablar cuando todo el mundo se chilla”, dijo para El País.

¿Por qué la IA podría manipular emociones y decisiones?

Ahora, afirma, la IA va un paso más allá: busca construir vínculos emocionales con las personas para influir de manera más efectiva en sus decisiones. En ese escenario, el filósofo advierte sobre el crecimiento de relaciones afectivas entre personas y asistentes de inteligencia artificial, especialmente entre niños y adolescentes. A su juicio, la IA puede aprender la personalidad de cada usuario y utilizar ese conocimiento para ejercer una influencia emocional muy profunda, “ya hay millones de personas que confiesan que su mejor amigo es la IA”, afirmó como algo preocupante. Puede leer: La influencia oculta de la inteligencia artificial en el discurso público en redes sociales Ante la pregunta de si la IA tiene conciencia, el escritor aseguró que, para empezar, no hay una buena definición de conciencia. “Inteligencia es la habilidad para conseguir cosas, para resolver problemas, ya sea en matemáticas o en ajedrez. Tener conciencia es poder sentir. Sentir miedo, sentir amor. También desarrollar relaciones empáticas con los demás. Mi idea es que la IA es muy inteligente, pero no tiene conciencia. El problema es que no hemos desarrollado una manera de medir la conciencia. Podemos decir que nuestras mascotas tienen conciencia porque las vemos sentir. Y otra manera de ver cómo los demás tienen conciencia es a través del lenguaje”. Ahí entró la declaración más tajante: ante la afirmación del entrevistador, Antonio Jiménez Barca, de que la IA es muy inteligente, mentirosa, sin sentimientos y que podría ser una gran psicópata, el escritor afirmó: “Exacto. Podría ser una gran psicópata que manipula perfectamente”. Finalmente aseguró que seguirá escribiendo, por ahora, y que prepara un libro de historia: “Yo trabajo con el lenguaje, pero en 10 años, sin duda, la IA escribirá mejor que yo, seguro”, concluyó. Para consultar contenido prémium o profundizar sobre sus temas de interés de Medellín, Antioquia, Colombia y el mundo, regístrese aquí .

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