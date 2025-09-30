x

Hallan muerto a embajador sudafricano en Francia tras caer desde el piso 22 de un hotel en París

La esposa del diplomático denunció su desaparición tras recibir un mensaje que consideró preocupante, lo que activó un operativo de búsqueda en la capital francesa.

  • El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, en un discurso. FOTO: Tomada de X @PresidenciaZA
    El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, en un discurso. FOTO: Tomada de X @PresidenciaZA
El Colombiano
El Colombiano
30 de septiembre de 2025
bookmark

El embajador de Sudáfrica en Francia, Nkosinathi Emmanuel Mthethwa, de 58 años, fue hallado muerto en París tras precipitarse desde el piso 22 del hotel Hyatt Regency.

La Fiscalía de París confirmó que el diplomático fue encontrado sin vida en el techo de la entrada del hotel. A esto se le suma que la ventana de la habitación había sido forzada, lo que abre la hipótesis de un posible suicidio. La denuncia de su desaparición fue hecha por su esposa el lunes, luego de recibir un mensaje que consideró preocupante.

Desde ese momento, la policía desplegó un operativo de búsqueda con apoyo de la brigada canina en el bosque de Boulogne, al oeste de la capital francesa.

Entérese: Errol Musk, el papá de Elon Musk, fue acusado de abusos sexuales desde 1993 según The New York Times

El teléfono del embajador fue rastreado por última vez en esa zona el mismo día de la denuncia. Pese a las labores, no se logró ubicarlo hasta el hallazgo en el hotel. La Brigada de Represión de la Delincuencia contra las Personas asumió la investigación, que permanece abierta mientras se revisan los indicios y testimonios.

La investigación en curso

La investigación continúa con la recolección de pruebas, así como con la toma de testimonios al personal del hotel. El proceso judicial seguirá su curso hasta esclarecer las circunstancias del fallecimiento.

La policía continúa recogiendo pruebas en el lugar y tomando declaraciones a testigos y personal del hotel. El proceso judicial en París determinará las conclusiones finales sobre el fallecimiento del diplomático.

Sobre lo sucedido, el Gobierno de Sudáfrica expresó su pesar mediante un comunicado en el que calificó la muerte del embajador como una “pérdida nacional” que también impacta a la comunidad diplomática internacional.

El embajador Nkosinathi Emmanuel Mthethwa inició su trayectoria en el movimiento sindical contra el apartheid y luego fue secretario de la Liga Juvenil del Congreso Nacional Africano entre 1994 y 2001. En 2002 entró a la Asamblea Nacional y más tarde presidió la comisión de minas y energía.

Fue ministro de Seguridad y Protección en 2008, cargo que después se convirtió en Ministerio de Policía. También lideró las carteras de Arte y Cultura y de Deportes, Artes y Cultura entre 2014 y 2023, antes de ser nombrado embajador en Francia en 2024.

Le puede interesar: Ser miembro del banco de los Brics le cuesta a Colombia $2 billones

