x

Pico y Placa Medellín

viernes

3 y 4 

3 y 4

Pico y Placa Medellín

jueves

0 y 2 

0 y 2

Pico y Placa Medellín

miercoles

1 y 8 

1 y 8

Pico y Placa Medellín

martes

5 y 7  

5 y 7

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

6 y 9  

6 y 9

menu
close
Suscríbete Suscríbete

“Venezuela no será una colonia de EE. UU.”: Delcy Rodríguez habla tras la captura de Maduro y se opone a Trump

La vicepresidenta venezolana calificó como ilegal la captura de Nicolás Maduro, ordenó el despliegue militar en todo el país y acusó a Estados Unidos de buscar controlar sus recursos naturales.

  • Delcy Rodríguez aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue desplegada en todo el territorio venezolano en respuesta a la operación estadounidense. Foto: Getty
    Delcy Rodríguez aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue desplegada en todo el territorio venezolano en respuesta a la operación estadounidense. Foto: Getty
El Colombiano
El Colombiano
hace 7 horas
bookmark

La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, reaccionó con dureza este sábado a la captura de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, operación que se ejecutó durante la madrugada de este 3 de enero.

La funcionaria calificó el hecho como un “secuestro ilegal e ilegítimo” y denunció lo que consideró una violación directa a la soberanía del país.

En una declaración pública, Rodríguez aseguró que la Fuerza Armada Nacional Bolivariana fue desplegada en todo el territorio venezolano en respuesta a la operación estadounidense.

En contexto: Venezuela en punto de quiebre: así fue la captura de Nicolás Maduro y los bombardeos en Caracas

Según afirmó, el objetivo es resguardar la integridad territorial, la soberanía nacional y la identidad del país, que —dijo— habrían sido vulneradas con la acción militar.

Rodríguez acusa a EE. UU. de buscar los recursos energéticos y naturales de Venezuela

La vicepresidenta sostuvo que la intervención de Estados Unidos estaría motivada por intereses económicos y estratégicos. A su juicio, el verdadero propósito sería apoderarse de los recursos energéticos, minerales y naturales de Venezuela.

Entérese: Primera foto de Nicolás Maduro capturado por Estados Unidos

La funcionaria también indicó que el gobierno chavista mantendrá su postura de defensa frente a lo que considera una ofensiva extranjera y reiteró que Venezuela responderá con firmeza ante cualquier intento de intervención.

“En las calles de Venezuela hay un pueblo que se ha activado en atención si algo le ocurriese al presidente Nicolás Maduro, pueblo a la calle activado, cuerpo de militantes en sus sitios de trabajo activado, Fuerza Armada Nacional Bolivariana activada y desplegada en todo el territorio nacional”, sostuvo.

“Venezuela no será colonia de nadie”

Rodríguez insistió en que el país no cederá ante presiones externas y defendió la resistencia del pueblo venezolano. “No nos rendimos ni aceptaremos ser colonia de nadie”, afirmó, al tiempo que calificó lo ocurrido como una agresión grave contra la nación.

Asimismo, calificó los hechos como una “barbarie” y sostuvo que constituyen una violación al Derecho Internacional.

Rodríguez contradice la versión de Trump sobre una supuesta cooperación con EE. UU.

Las declaraciones de Rodríguez contrastan con la versión ofrecida por el presidente Donald Trump, quien aseguró que la vicepresidenta venezolana habría mostrado disposición a colaborar con Washington.

Vea también: Estados Unidos “gobernará” Venezuela hasta que haya una transición: “no tenemos miedo de poner soldados en tierra”

Según el mandatario estadounidense, el secretario de Estado, Marco Rubio, sostuvo una conversación directa y prolongada con Rodríguez, en la que, afirmó, la dirigente chavista expresó su voluntad de seguir las directrices de la Casa Blanca para facilitar el proceso político en Venezuela.

Temas recomendados

Internacional
Política
Crisis en Venezuela
Elecciones Venezuela
Dictadura
Captura de Nicolás Maduro
Bombardeos en Venezuela
Venezuela
Estados Unidos
Nicolás Maduro
Donald Trump
Delcy Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida