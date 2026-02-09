x

Minera canadiense anunció la muerte de varios de sus trabajadores secuestrados en México

Los mineros de la empresa Vizsla Silver habían sido secuestrados hace dos semanas. Algunos medios mexicanos han informado sobre el hallazgo de dos cuerpos, aunque aún se espera confirmación oficial.

  • Angustia en Canadá por la desaparición de mineros de una empresa canadiense. FOTOS: Capturas de pantalla
    Angustia en Canadá por la desaparición de mineros de una empresa canadiense. FOTOS: Capturas de pantalla
Agencia AFP
hace 5 horas
bookmark

La minera canadiense Vizsla Silver informó este lunes que fueron hallados muertos varios de sus trabajadores que habían sido secuestrados en México hace dos semanas, según reportes de familiares de las víctimas.

“Hemos sido informados por varias familias que sus allegados, nuestros colegas, que fueron secuestrados en la mina Concordia (México), han sido hallados muertos”, indicó en un comunicado la empresa con sede en Vancouver, sin precisar el número de fallecidos.

Lea también: Cuba, asfixiada por Estados Unidos, anuncia que tampoco tiene combustible para aviones

La minera señaló que se encuentra “a la espera de confirmación por parte de las autoridades mexicanas”. En total, 10 trabajadores fueron raptados el 23 de enero en la mina ubicada en el convulso estado de Sinaola, una región mexicana golpeada por una ola de violencia de los cárteles del narcotráfico.

La fiscalía general de México dijo el viernes que las autoridades encontraron un cuerpo que podría ser uno de los mineros y estaban realizando pruebas para establecer su identificación. De momento, no se conocen las nacionalidades de los secuestrados.

Entérese: Bajo la presión de EE.UU., Cuba decreta medidas de emergencia ante la crisis energética

Cuatro personas han sido detenidas como parte de la operación de búsqueda de México. El gobierno anunció la semana pasada el reforzamiento de las labores de búsqueda de los mineros, con el despliegue de 1.190 efectivos, tres helicópteros y dos aviones.

El presidente de Vizsla, Michael Konnert, dijo que la empresa está “devastada por este desenlace y la trágica pérdida de vidas” en el marco de la situación de inseguridad en la zona.

Siga leyendo: El dalái lama niega vínculos con Jeffrey Epstein, luego de que su nombre apareciera 154 veces en los archivos

