“Preferí perder lo material y no la vida”: relatos de la tragedia invernal en Córdoba

Son desoladoras las imágenes que se observan sobre la magnitud de las inundaciones en el departamento de Córdoba debido a la emergencia invernal, que ha dejado hasta el momento más de 120.000 familias damnificadas y al menos 14 muertos. Los afectados se han visto en la necesidad de acomodarse en albergues liderados por funcionarios de la Gobernación y las alcaldías, a la espera de donaciones de alimentos como café, harina, sal y azúcar, así como productos de aseo como cepillos de dientes, crema dental, toallas húmedas, pañitos húmedos, pañales y jabón de lavar.

Es tan crítica la situación que hasta el Puesto de Mando Unificado (PMU) del departamento informó sobre la alerta máxima en los municipios ribereños del río Sinú, además de la franja costera, donde hay mayor número de personas afectadas.

Inundaciones en el departamento de Córdoba. FOTO: Cortesía - Jhancarlos Mosquera Mosquera

Entre ellos se encuentran Canalete, Cereté, Cotorra, Lorica, Los Córdobas, Momil, Moñitos, Montelíbano, Puerto Escondido, Puerto Libertador, Purísima, Sahagún, San Antero, San Bernardo del Viento, San Pelayo, Valencia y Ciénaga de Oro.

¡Lo perdieron todo!

Jhancarlos Mosquera Mosquera es un militar de 26 años que le contó a EL COLOMBIANO la difícil situación en la que se encuentra. ¡Él lo perdió todo, todo! La nevera, el colchón, el lugar donde guardaba la ropa y la habitación donde dormía está casi en un 70% inundada. Con videos le mostró a este diario la casa que tuvo que abandonar luego de que la Policía le informara que debía evacuar porque se venía una creciente.

“Yo vivo con unos hermanos de la iglesia pentecostal a la que asisto. Y yo les dije: ‘Hermanos, yo no sé ustedes qué irán a hacer, pero yo no me puedo quedar aquí... o se van conmigo o se quedan. En algún lugar nos refugiamos’. Entonces ellos me dijeron que no, que esperáramos, pero yo les dije que lo sentía mucho, que prefería perder lo material y no la vida. Y yo arranqué”, afirmó Mosquera, quien vivía con un adulto mayor y sus dos hijos.

Mosquera no durmió esa noche (5 de febrero), pues pensaba todo el tiempo en el señor y en la familia de él. “La verdad no fui capaz, no aguantaba. Y yo les dije a ellos que tenían que irse porque el agua ya estaba en las rodillas... hasta que los convencí. Ellos se vinieron para acá en donde estoy”, agregó. Cuando el militar regresó a la casa para mirar si podía recuperar algo, se encontró con una escena dolorosa: no había nada rescatable, todo estaba bajo el agua café. “Ayer, cuando estuve allá en la tarde (en la casa), el agua ya me llegaba al pecho y está estancada; la situación está complicada”, concluyó Mosquera, quien afirmó que afortunadamente ha recibido ayuda del batallón y de algunas personas que han visto sus videos en Facebook.

“¡Suéltela, yo le regalo una moto nueva!”

Ha sido tal la magnitud, que el gobernador de Córdoba, Erasmo Zuleta Bechara, fue protagonista junto a su equipo de trabajo del rescate de un motociclista identificado como Jesús, quien había quedado atrapado en una corriente mientras se desplazaba hacia el municipio de Montelíbano. Justo en ese momento, el mandatario inspeccionaba la zona y escuchó los gritos de auxilio, por lo que se acercó de inmediato con su equipo para intentar salvarlo. El funcionario y su equipo descendieron de los vehículos en los que se movilizaban e iniciaron las labores de rescate, logrando sacar a Jesús del lugar donde estaba atrapado, según se observa en el video. En ese instante, el gobernador le gritaba: “¡Suelta la moto, que yo te doy una!”.

Zuleta cumplió con su palabra al día siguiente y le regaló una motocicleta marca Boxer al hombre. “Bueno, aquí está. Lo prometido es deuda. ¡La mujer se iba a quedar sin moto y sin marido! Ya se va a llevar su motico, porque la vida es más importante que lo material. Si hay vida, salud, propósito y ganas, se sale adelante”, expresó el gobernador mientras abrazaba a Jesús.

La tarea es de todos

Todo el gabinete de la Gobernación de Córdoba salió de sus puestos de trabajo para hacer presencia en los territorios con mayor riesgo de desastres y más afectados, con el fin de acompañar a estas familias mientras se atiende la emergencia.

Del mismo modo, el gobernador Zuleta le propuso al presidente Gustavo Petro realizar el próximo Consejo de Ministros desde este departamento para que muestre al país en tiempo real la magnitud de esta tragedia invernal. “Presidente Gustavo Petro, le propongo que el próximo Consejo de Ministros se realice en Córdoba. Que las decisiones que exige esta emergencia se tomen desde el territorio, con nuestra gente y con información en tiempo real. Hoy, más de 120.000 personas lo han perdido todo y 24 de 30 municipios están afectados por las inundaciones. La situación sigue siendo compleja. Córdoba necesita presencia permanente del Gobierno Nacional, respuesta inmediata, recursos y un plan de reactivación económica y reparación de los daños. ¡Córdoba nos necesita!”, escribió Zuleta.

El presidente se pronunció y culpó a algunos congresistas de no haber apoyado la declaratoria de emergencia económica, los mismos que ahora están “pidiendo ayuda por el territorio”. Sin embargo, algunos usuarios en redes sociales le pidieron que se apersone de la situación y haga presencia en la zona para acompañar a los damnificados. “Congresistas de Córdoba, Bolívar, Sucre y Atlántico hundieron la ley de financiamiento del Estado y hoy piden recursos para solucionar la crisis del agua que ellos mismos provocaron. Miserables con el pueblo. Un magistrado de Córdoba pidió suspender la emergencia económica, ¿más irracionalidad aún?”, escribió Petro en su cuenta de X.