“Preferí perder lo material y no la vida”: relatos de la tragedia invernal en Córdoba

Son desoladoras las imágenes que se observan sobre la magnitud de las inundaciones en el departamento de Córdoba debido a la emergencia invernal, que ha dejado hasta el momento más de 120.000 familias damnificadas y al menos 14 muertos.
Los afectados se han visto en la necesidad de acomodarse en albergues liderados por funcionarios de la Gobernación y las alcaldías, a la espera de donaciones de alimentos como café, harina, sal y azúcar, así como productos de aseo como cepillos de dientes, crema dental, toallas húmedas, pañitos húmedos, pañales y jabón de lavar.