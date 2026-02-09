Hasta el Dalaí Lama aparece en los archivos Epstein, pero niega vínculos con el delincuente sexual

El líder espiritual budista en exilio Dalái Lama “nunca se reunió” con Jeffrey Epstein, indicó su oficina luego de que medios chinos reportaran que su nombre apareciera en la última tanda de archivos de este caso publicados por Estados Unidos. La investigación de los millones de documentos del expediente Epstein, difundidos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos y consultados por la AFP, registró que el nombre del Dalái Lama aparece en 154 ocasiones. Sin embargo, no figura ahí ninguna mención de un encuentro entre ambos.

“Algunos artículos recientes en medios y publicaciones en las redes sociales sobre los ‘expedientes Epstein’ tratan de establecer una relación entre su santidad el Dalái Lama y Jeffrey Epstein”, declaró la oficina del líder espiritual en un comunicado publicado en X. Siga leyendo: La nueva defensa del expresidente Pastrana por aparecer en los archivos Epstein “Podemos confirmar sin equivocación que su santidad nunca se encontró con Jeffrey Epstein ni autorizó a nadie a verlo o interactuar con él a su nombre”, añade el comunicado.

La cadena estatal China Global Television Network (CGTN) reportó el pasado jueves que el Dalái Lama aparece al menos 169 veces en los documentos del caso Epstein. Según CGTN, un correo de 2012 proveniente de un emisor censurado sugería a una persona asistir a un evento en una isla a donde “el Dalái Lama vendría”. Le puede interesar: EE. UU. retira miles de archivos del caso Epstein por filtración de datos de víctimas La simple mención del nombre de una persona en los documentos de Epstein no implica que esa persona cometió un acto reprensible. Epstein fue condenado en 2008 por solicitar los servicios de una menor para prostitución y se suicidó en 2019 mientras estaba en prisión a la espera de juicio por cargos de tráfico sexual.