Venezuela mueve sus fichas: despliegue naval disfrazado de operación antidrogas y revisión de tratado nuclear por arribo de submarino gringo

Un despliegue de infantería de marina y fuerzas navales, con la excusa de reforzar las operaciones contra el narcotráfico de la llamada “Zona Binacional de Desarrollo y Paz con Colombia”, parece ser la excusa para posicionar una barrera que evite el eventual acceso de la Fuerza Naval de Estados Unidos al territorio continental de Venezuela.
En las últimas horas se conoció un video difundido por internet, grabado en el Comando Estratégico Operacional de las Fuerzas Militares del régimen de Nicolás Maduro. Allí aparece el ministro de Defensa, general Vladimir Padrino, ante un mapa de la zona norte de su país.
Sin mencionar directamente el despliegue militar de Estados Unidos en su frontera marítima con el mar Caribe, conformado por nueve buques, un submarino nuclear y más de 4.000 efectivos, Padrino describió una estrategia que, en la práctica, busca blindar el golfo de Venezuela de amenazas externas.
Al revisar el mapa del vecino país, se observa que el mar Caribe está conectado al lago de Maracaibo a través del Golfo de Venezuela y una desembocadura en un municipio conocido como San Rafael de El Moján. Si los estadounidenses pretendieran hacer un desembarco de tropas en lanchas rápidas, ese sería el acceso ideal.