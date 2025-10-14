“El robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al que le hicieron los hermanitos Quintero a Medellín”: Federico Gutiérrez

El alcalde de Medellín, Federico Gutiérrez, reaccionó públicamente a las recientes revelaciones de la Fiscalía General de la Nación que vinculan a Miguel Quintero, hermano del exalcalde Daniel Quintero, con una presunta red de corrupción que operó desde entidades públicas del área metropolitana.
A través de su cuenta de X, Gutiérrez aseguró que ”el robo que le hicieron a Bogotá los hermanos Moreno Rojas, se queda chiquito en comparación al robo que le hicieron a Medellín los hermanitos Quintero”. El alcalde señaló que los responsables son personas que usan el poder y los recursos públicos para enriquecerse, calificándolos de “corruptos y miserables”.