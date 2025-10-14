Medio millón de habitantes y una Liga de 100 equipos: así se gestó la histórica clasificación de Cabo Verde a Norteamérica 2026

Cuando falta poco para que algo histórico se consume, el tiempo se alarga siglos y las manecillas del reloj casi ni se mueven. Los pechos se inflan de nervios mientras contienen una euforia que podría estallar cualquier corazón. Por eso, el lunes 13 de octubre del 2025, cuando se acabó el partido entre Cabo Verde y Eswatini, válido por la última fecha del Grupo D de las eliminatorias africanas al Mundial de Norteamérica, los cerca de 10.000 aficionados que estaban en el estadio nacional del primer país, amainaron su ansiedad con un grito de euforia.
El alarido fue ensordecedor. La gente saltaba en las tribunas. Los futbolistas titulares, vestidos de blanco, se abrazaban entre ellos, en medio de lágrimas. Los suplentes, por su parte, ingresaban al césped corriendo, saltando, festejando. En pocos minutos, hinchas y jugadores estaban juntos, sumidos en un abrazo una fiesta: celebraban la primera clasificación del país insular a un Mundial de fútbol de mayores en su historia.