Tribunal Superior ya decidió si mantiene o no la condena al expresidente Álvaro Uribe

El Tribunal Superior de Bogotá ya tomó una decisión frente al recurso que pedía anular la condena de 12 años de prisión domiciliaria impuesta en primera instancia al expresidente Álvaro Uribe Vélez. La decisión, sin embargo, aún no se conoce.
El Tribunal estudió en segunda instancia si dejaba o no en firme la condena al exmandatario por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos. Se trató del análisis de las apelaciones presentadas tanto por la defensa del exmandatario como por la Procuraduría.