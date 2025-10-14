El running gana terreno en los pueblos de Antioquia; La Ceja celebró la media maratón y San Rafael prepara su carrera

El running se ha potenciado tanto en Colombia que, además de las tradicionales carreras de las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga, entre otras, algunos municipios han creado sus propias competencias que no solo contribuyen a ofrecer estilos de vida saludables y recreación para sus habitantes, sino que les permite visibilizar sus sitios turísticos y dinamizar la economía de la región.
En Antioquia, la provincia ha dado pasos importantes y municipios como La Ceja, Rionegro, Marinilla, Yarumal, Donmatías, El Retiro, Guatapé y San Rafael ya tienen en su calendario medias maratones o carreras de calle que en cada temporada crecen en aceptación y reconocimiento de los atletas.