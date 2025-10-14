El running gana terreno en los pueblos de Antioquia; La Ceja celebró la media maratón y San Rafael prepara su carrera

El running se ha potenciado tanto en Colombia que, además de las tradicionales carreras de las grandes ciudades como Medellín, Bogotá, Cali y Bucaramanga, entre otras, algunos municipios han creado sus propias competencias que no solo contribuyen a ofrecer estilos de vida saludables y recreación para sus habitantes, sino que les permite visibilizar sus sitios turísticos y dinamizar la economía de la región. En Antioquia, la provincia ha dado pasos importantes y municipios como La Ceja, Rionegro, Marinilla, Yarumal, Donmatías, El Retiro, Guatapé y San Rafael ya tienen en su calendario medias maratones o carreras de calle que en cada temporada crecen en aceptación y reconocimiento de los atletas.

El pasado fin de semana, La Ceja celebró la decimosexta edición de su media maratón, que ya es de carácter internacional, pues en esta ocasión hubo atletas de Kenia, Ecuador, Perú, Bolivia y Colombia. Cerca de 4.000 participantes disfrutaron de la cita que organiza el Instituto Cejeño de la Recreación y el Deporte y que en esta ocasión tuvo las distancias de 21K, 11K y 6K. El ganador en la prueba principal fue Titus Kipjumba Mbishei, de Kenia, con un tiempo de 1:05.56. Lo siguieron Iver Apaza, de Bolivia, a 50 segundos, y el local David Gómez, a 56.

Titus Kipjumba Mbishei, de Kenia, María Pastuña, de Ecuador, los campeones en La Ceja. FOTO CORTESÍA WILLIAM CANO R.

En damas élite la ganadora fue María Pastuña, de Ecuador, con 1:14.30. Segunda llegó Benita Parra, de Bolivia, a 1:22, y Kellys Arias, de Colombia, a 1:53. “Las de fondo o de calle se han ido potenciando, porque las empresas ven en ellas una gran opción de fidelizar sus marcas mediante el mercadeo. Lo otro es que la gente las ve no solo como un medio competitivo, sino de mantenerse activo; se ha creado una cultura de la actividad física para todas las edades que estimula la parte mental y social de las personas”, dice William Cano R., comunicador y experto en atletismo.

San Rafael prepara su cita