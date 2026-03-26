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Así fue la curiosa aparición de Melania Trump con un robot humanoide en la Casa Blanca

Un robot humanoide apareció en la Casa Blanca junto a la primera dama de Estados Unidos y puso sobre la mesa el papel de la inteligencia artificial en la educación de las nuevas generaciones.

  • Esta fue la curiosa aparición de Melania Trump con un robot humanoide en la Casa Blanca. FOTO: AFP
    Esta fue la curiosa aparición de Melania Trump con un robot humanoide en la Casa Blanca. FOTO: AFP
  • Melania Trump junto a Figure 3. FOTO: AFP
    Melania Trump junto a Figure 3. FOTO: AFP
Saray González Toro
Saray González Toro
hace 3 horas
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Quien acompañó a Melania Trump en uno de los salones más emblemáticos de la Casa Blanca, no fue un humano, fue un robot humanoide. Y no como simple exhibición tecnológica, su presencia dio apertura a una conversación sobre el papel de la inteligencia artificial en la educación de los niños.

En el inicio de la cumbre internacional “Forjando juntos el futuro”, la primera dama apareció junto a Figure 3, un androide capaz de caminar, hablar y gesticular. Ambos de blanco, ingresaron al Salón Este ante la mirada de primeras damas y delegaciones de distintos continentes. La escena, más cercana a la ciencia ficción que a la diplomacia tradicional, terminó con aplausos.

“Gracias, primera dama Melania Trump, por invitarme a la Casa Blanca”, dijo el robot en sus primeras palabras, antes de retirarse por el mismo lugar por el que entró.

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El gesto no fue casual. Según reportó The New York Times, Melania ha mostrado un interés creciente por la robótica, no solo como herramienta doméstica, capaz de “ir a buscar toallas, cargar las compras y servir champán”, según la empresa que desarrolla el androide, sino como un actor potencial dentro del sistema educativo.

De hecho, la propia primera dama dejó clara esa intención durante su intervención. “Es justo decir que usted es mi primer invitado humanoide, fabricado en Estados Unidos, a la Casa Blanca”, afirmó, antes de invitar a su audiencia a imaginar un escenario donde la inteligencia artificial tenga rostro y voz en las aulas.

“Imaginen a un educador humanoide llamado Platón. El acceso a los estudios clásicos es ahora instantáneo”, planteó. Y fue más allá al proyectar el impacto en las nuevas generaciones: “Previsiblemente, nuestros hijos desarrollarán un profundo pensamiento crítico y capacidades de razonamiento independiente”.

En los últimos meses, Melania Trump ha ido consolidando una agenda pública centrada en la inteligencia artificial, la seguridad digital y el bienestar infantil. Ha organizado eventos sobre protección de menores en internet y ha insistido en la necesidad de integrar tecnología en los procesos educativos. En paralelo, también ha impulsado proyectos personales con un fuerte componente tecnológico, como un documental sobre su vida y un audiolibro narrado mediante inteligencia artificial.

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Su apuesta se alinea, además, con decisiones del gobierno estadounidense. En abril pasado, el presidente Donald Trump firmó una orden ejecutiva para crear un grupo de trabajo enfocado en incorporar la IA en los programas educativos. Aunque Melania no forma parte oficial de ese equipo, sí ha utilizado su visibilidad para promover alianzas entre el sector público y privado.

“El futuro de la IA está ‘personificado’”, aseguró durante el evento. “Se configurará a partir de la forma de los humanos. Muy pronto la inteligencia artificial pasará de nuestros teléfonos móviles a humanoides que proporcionen utilidad”.

Melania Trump junto a Figure 3. FOTO: AFP
Melania Trump junto a Figure 3. FOTO: AFP

El planteamiento, sin embargo, no está exento de debate. Investigaciones recientes, citadas por medios internacionales, sugieren que los niños pueden sentirse menos ansiosos al interactuar con robots en actividades como la lectura, e incluso desarrollar vínculos sociales con ellos.

Pero también hay advertencias. Expertos en inteligencia artificial insisten en que estas herramientas deben ser complementarias, no sustitutivas. La neurocientífica Vivienne Ming lo resumió así: “La IA nunca debe dar la respuesta definitiva”.

Melania Trump, consciente de ese equilibrio, ya había advertido meses atrás sobre los riesgos de una adopción sin control. “Los robots ya están aquí. Nuestro futuro ya no es ciencia ficción”, dijo en un evento previo, donde comparó el uso de la IA con la crianza, autonomía, sí, pero con supervisión constante.

Y aunque el robot sólo habló unos segundos y se retiró sin mayor protagonismo, su aparición dejó instalada una pregunta que empieza a tomar fuerza en la agenda global, ¿hasta qué punto estamos dispuestos a dejar que la inteligencia artificial participe en la formación de las próximas generaciones?

* Con información de AFP y The New York Times

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