Claudia Sheinbaum apoya denuncias de Petro, pese a respaldo internacional a elecciones en Colombia

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, expresó públicamente su respaldo a las denuncias realizadas por el presidente de Colombia, Gustavo Petro, sobre presuntas irregularidades en las elecciones presidenciales, y pidió que las autoridades revisen con detenimiento cualquier señalamiento que pueda poner en duda la transparencia del proceso electoral.
Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria mexicana fue consultada sobre la situación política colombiana y las denuncias realizadas por Petro tras la primera vuelta presidencial. En su respuesta, señaló que es necesario escuchar los cuestionamientos planteados por el mandatario colombiano y analizar si existieron fallas en el conteo de los votos.
“Y es importante lo que está diciendo el presidente Petro de que hubo, que no fue un conteo limpio. Entonces es importante escucharlo, analizarlo y respetar siempre la voluntad popular”, afirmó Sheinbaum ante los medios de comunicación.