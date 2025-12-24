María Corina anunció su regreso a Venezuela para una “fase definitiva” contra Maduro y denunció amenazas contra presos políticos

La líder opositora venezolana María Corina Machado lanzó una alerta internacional al denunciar amenazas sistemáticas de ejecuciones extrajudiciales contra presos políticos recluidos en la cárcel de El Rodeo 1, uno de los principales centros de detención del país. Según Machado, los prisioneros enfrentan intimidaciones directas y reiteradas por parte de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar, organismo encargado de la gestión del penal y señalado en reiterados informes internacionales por torturas y tratos inhumanos. Machado advirtió que estas acciones representan un riesgo inmediato para la vida de los detenidos y constituyen graves violaciones al derecho internacional y posibles crímenes de lesa humanidad. “Solicitamos protección inmediata para los presos políticos, acceso a observadores independientes y garantías efectivas de vida e integridad personal. Hay vidas en riesgo hoy”, advirtió la dirigente a través de X.

En El Rodeo 1 permanece recluida la mayoría de los extranjeros detenidos por el régimen venezolano, entre ellos siete ciudadanos españoles de un total de veinte, a quienes la oposición califica como rehenes políticos del gobierno de Nicolás Maduro. Entre los casos más visibles se encuentran los de los turistas vascos Andrés Martínez Adasme y José María Basoa, acusados sin pruebas de formar parte de un supuesto complot para asesinar al mandatario, así como Miguel Moreno Dapena, un joven canario capturado en aguas del Esequibo, territorio en disputa entre Venezuela y Guyana. A estos se suman otros detenidos de nacionalidad española, como el valenciano Ernesto Gorbe Cardona y el empresario hispanovenezolano Uaiparú Guerere, quien recientemente cumplió 70 años. Guerere residía en Barcelona y regresó a Venezuela en 2023 para vender sus empresas, pero terminó detenido en un proceso que, según su entorno, comenzó con intentos de extorsión económica.

En medio de la creciente preocupación internacional, familiares de tres de los ciudadanos españoles encarcelados fueron recibidos esta semana por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, en su primer encuentro oficial tras meses de detención. La oposición venezolana insiste en que la situación en El Rodeo 1 exige una respuesta urgente de la comunidad internacional ante el deterioro extremo de las condiciones de reclusión y las denuncias de amenazas contra la vida de los presos.