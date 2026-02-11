Gobierno reabre embajada en Rumania, ¿cuánto se ha gastado Petro en su despliegue diplomático?

El Gobierno de Gustavo Petro confirmó la apertura de una nueva embajada colombiana, esto en medio de la emergencia económica que el mandatario busca decretar nuevamente para atender el déficit fiscal y en un contexto donde se requieren recursos para solucionar los estragos que han dejado las lluvias en varios departamentos del país.
El anuncio lo hizo la canciller, Rosa Yolanda Villavicencio, quien estuvo acompañada en Bucarest por su homóloga rumana, Oana-Silvia Țoiu. “La nueva misión diplomática fortalecerá el diálogo político, la cooperación económica y cultural, y brindará atención directa a los colombianos en esta región de Europa”, detalló la ministra colombiana.
Para el Ministerio de Relaciones Exteriores, este sería un paso estratégico para proteger a niños, niñas y adolescentes en territorios afectados por el conflicto armado, pues entre las dos naciones se estableció una cooperación orientada a ese tipo de problemáticas.