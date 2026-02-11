Estados Unidos anuncia fin de sanciones al petróleo venezolano

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este miércoles en Venezuela que el embargo al petróleo venezolano “esencialmente terminó”, tras una reunión inédita con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.
La declaración marca un giro significativo en la política energética y diplomática entre ambos países, cuyas relaciones estaban rotas desde 2019, cuando Washington impuso sanciones al sector petrolero venezolano durante el primer mandato de Donald Trump.
“La cuarentena al petróleo, obviamente ya esencialmente terminó”, dijo Wright en un encuentro con periodistas, entre ellos la AFP. Desde un hotel en la capital venezolana, añadió: “Ahora estamos sacando crudo venezolano, vendiéndolo a un precio mucho más alto del que Venezuela lo vendía antes”.
Así mismo, el Gobierno de Estados Unidos avanza en un esquema de licencias comerciales que permitiría a empresas nacionales y extranjeras operar en Venezuela, según confirmó el secretario de Energía.
La iniciativa busca habilitar inversiones y facilitar la compra de insumos para elevar, en el corto plazo, la producción de petróleo, gas natural y electricidad. De acuerdo con el funcionario, el plan también apunta a aliviar restricciones previas sobre la economía venezolana, con el fin de impulsar exportaciones y generar empleo formal.