x

Pico y Placa Medellín

viernes

2 y 8 

2 y 8

Pico y Placa Medellín

jueves

5 y 9 

5 y 9

Pico y Placa Medellín

miercoles

4 y 6 

4 y 6

Pico y Placa Medellín

martes

0 y 3  

0 y 3

Pico y Placa Medellín

domingo

no

no

Pico y Placa Medellín

sabado

no

no

Pico y Placa Medellín

lunes

1 y 7  

1 y 7

menu
close

Estados Unidos anuncia fin de sanciones al petróleo venezolano

Chris Wright, secretario de Energía de EE. UU., afirmó en Caracas que el embargo al petróleo venezolano terminó y avanzan licencias para inversión y producción energética.

  • El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. FOTO: Gobierno de Venezuela
    El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright; y la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez. FOTO: Gobierno de Venezuela
Andrés Villamizar
Andrés Villamizar

Economía

11 de febrero de 2026
bookmark

El secretario de Energía de Estados Unidos, Chris Wright, afirmó este miércoles en Venezuela que el embargo al petróleo venezolano “esencialmente terminó”, tras una reunión inédita con la presidenta encargada, Delcy Rodríguez.

La declaración marca un giro significativo en la política energética y diplomática entre ambos países, cuyas relaciones estaban rotas desde 2019, cuando Washington impuso sanciones al sector petrolero venezolano durante el primer mandato de Donald Trump.

“La cuarentena al petróleo, obviamente ya esencialmente terminó”, dijo Wright en un encuentro con periodistas, entre ellos la AFP. Desde un hotel en la capital venezolana, añadió: “Ahora estamos sacando crudo venezolano, vendiéndolo a un precio mucho más alto del que Venezuela lo vendía antes”.

Así mismo, el Gobierno de Estados Unidos avanza en un esquema de licencias comerciales que permitiría a empresas nacionales y extranjeras operar en Venezuela, según confirmó el secretario de Energía.

La iniciativa busca habilitar inversiones y facilitar la compra de insumos para elevar, en el corto plazo, la producción de petróleo, gas natural y electricidad. De acuerdo con el funcionario, el plan también apunta a aliviar restricciones previas sobre la economía venezolana, con el fin de impulsar exportaciones y generar empleo formal.

Wright señaló que, en coordinación con el equipo técnico de ese país y bajo la dirección de la presidenta encargada Delcy Rodríguez, podría lograrse este año un aumento significativo en la explotación de recursos naturales en beneficio del hemisferio occidental.

Giro político tras la captura de Nicolás Maduro

El cambio en la relación bilateral se produce luego de la captura de Nicolás Maduro el pasado 3 de enero en una incursión estadounidense. Tras ese hecho, Delcy Rodríguez asumió el poder y comenzó un proceso de acercamiento con Washington.

Trump sostiene que está a cargo del país y que controla el negocio petrolero venezolano, al tiempo que ha autorizado mediante licencias ciertas operaciones que benefician principalmente a empresas estadounidenses.

Aunque Wright celebró los avances, aclaró que no existe un calendario definido para el levantamiento total de sanciones. “Obviamente depende de los avances (...) No todo se hace en un día, no todo se hace en cinco semanas”, precisó.

Reforma petrolera y apertura a inversión extranjera

En paralelo, el gobierno de Rodríguez aprobó una reforma petrolera que busca atraer capital extranjero, especialmente de compañías estadounidenses. La nueva normativa ofrece condiciones que el Ejecutivo considera atractivas para impulsar inversiones en el sector energético.

Tras reunirse con Wright en el Palacio de Miraflores, Rodríguez expresó su expectativa de construir una “asociación productiva a largo tiempo” con Estados Unidos.

Entérese: Juan Pablo Guanipa recobró su libertad: hijo del opositor confirmó que está en su casa en Maracaibo

La agenda bilateral incluyó planes para lograr un “aumento dramático” de la producción petrolera venezolana. Wright calificó la nueva etapa como un “punto de inflexión” y afirmó: “Creo que presenciaremos un giro absolutamente dramático en la trayectoria de esta nación”.

Venezuela proyecta aumentar 18% su producción petrolera en 2026

Venezuela proyecta incrementar su producción de crudo en un 18% en 2026, apoyada en la reforma a la ley petrolera y en la entrada de nuevos inversionistas.

En 2025, el país logró una producción de 1,2 millones de barriles diarios, un repunte relevante frente al mínimo histórico de alrededor de 360.000 barriles registrado en 2020. Sin embargo, la cifra aún está lejos de los cerca de 3 millones de barriles diarios que extraía a comienzos de siglo.

El potencial del sector es considerable. Venezuela posee las mayores reservas probadas de hidrocarburos del mundo, estimadas en unos 303.000 millones de barriles.

Con el levantamiento práctico del embargo y la apertura a capital extranjero, el país busca recuperar su protagonismo en el mercado energético global, mientras redefine su relación política y comercial con Estados Unidos.

Le puede gustar: Conozca las aerolíneas que retomaron vuelos de Colombia a Venezuela tras reactivación del espacio aéreo

*Con información de AFP

Temas recomendados

Empresas
Energía
Hidrocarburos
Petróleo
Sanciones
Venezuela
Estados Unidos
Delcy Rodríguez
Club intelecto
Regístrate a nuestro newsletter
Siga las noticias de EL COLOMBIANO desde Google News
Únete a nuestro canal de Whatsapp

Nuestros portales

Club intelecto

Club intelecto

Las más leídas

Te recomendamos

Utilidad para la vida