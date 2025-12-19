EE. UU. “no permitirá” que relación con Colombia sea dañada por “cualquier problema” con Petro, dice Rubio

“No vamos a permitir que la relación con Colombia se dañe”

Rubio aseguró que Estados Unidos “no permitirá” que la relación bilateral con Colombia se vea afectada por tensiones políticas con el presidente Gustavo Petro. En español, el jefe de la diplomacia estadounidense afirmó que cualquier diferencia con un mandatario no puede poner en riesgo una alianza que calificó de estratégica. “No vamos a permitir que cualquier problema que exista con un individuo vaya a hacer daño a una relación tan importante”, declaró, al ser consultado por los recientes cruces de declaraciones entre Trump y Petro.

El secretario de Estado cuestionó la estabilidad de los pronunciamientos del presidente colombiano y subrayó que la cooperación con Washington no depende de ideologías. “Esto no se trata de izquierdas o derechas, se trata de tener a alguien que coopere con Estados Unidos”, dijo, al tiempo que recordó que el mandato de Petro “termina muy pronto”.

Gustavo Petro, presidente de Colombia. 2022 - 2026. FOTO: Colprensa.

Sobre la posibilidad de un diálogo directo entre Trump y Petro, Rubio señaló que el mandatario estadounidense “ha demostrado que habla con cualquiera”.

Narcotráfico y ofensiva militar en el Caribe

Rubio defendió la campaña militar lanzada por Estados Unidos contra las rutas del narcotráfico en el Caribe y el Pacífico, una operación que, según dijo, ha permitido frenar el flujo de drogas hacia territorio estadounidense. Esta ofensiva incluye acciones contra lanchas rápidas utilizadas por organizaciones criminales, en un contexto en el que Washington ha endurecido su discurso frente a gobiernos que considera permisivos o poco eficaces en la lucha antidrogas. En ese marco, Rubio justificó las medidas adoptadas en la región como parte de una estrategia de seguridad nacional. Lea más: ‘Más vale que se dé cuenta o será el siguiente objetivo’: Trump amenaza a Petro por aumento en producción de cocaína en Colombia

Venezuela: “El statu quo es intolerable”

En relación con Venezuela, Rubio fue categórico al afirmar que la actual situación con el gobierno de Nicolás Maduro “es intolerable” para Estados Unidos y debe cambiar. Sus declaraciones se producen en medio de una escalada de tensión tras la incautación de un petrolero sancionado frente a las costas venezolanas. Lea también: Trump designó al régimen de Maduro como “organización terrorista extranjera”: estos son sus efectos El secretario minimizó el respaldo de Rusia a Caracas y aseguró que Washington no teme una escalada diplomática con Moscú en este frente. “No estamos preocupados por una escalada con Rusia en lo que respecta a Venezuela; tienen las manos llenas con Ucrania”, afirmó.

En los últimos meses, los enfrentamientos entre Maduro y el Gobierno de Estados Unidos se han intensificado. FOTO: AFP.

Rubio dio por descontado el apoyo del presidente ruso, Vladimir Putin, a Maduro, pero le restó peso en el actual escenario geopolítico.

Política exterior bajo el enfoque “America First”

En su balance general, Rubio sostuvo que el Departamento de Estado ha impulsado una política exterior enfocada en hacer a Estados Unidos “más seguro, más fuerte y más próspero”, con énfasis en la reducción del tráfico de drogas, la reorganización de la ayuda exterior y el fortalecimiento de las capacidades defensivas junto a sus aliados. El mensaje central, insistió, es que Washington utilizará “todos los elementos del poder” para proteger sus intereses y exigir cooperación en temas clave como seguridad, narcotráfico y estabilidad regional. Con información de AFP*.

