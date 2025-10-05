En video | La impresionante marea humana vestida de rojo en apoyo a los palestinos en Amsterdam

Decenas de miles de personas se movilizaron el domingo en Amsterdam para pedir el fin de la guerra en Gaza, vestidos de rojo y gritando en las calles “Liberen a Palestina”. En París, por su parte, miles se manifestaron por la liberación de los rehenes. Lea aquí: Gaza es un “catálogo de horrores sin fin”, según la ONU Los organizadores de la manifestación de la “línea roja” (Rode lijn), indicaron que cerca de 250.000 personas desfilaron en la capital neerlandesa, pidiendo acciones del gobierno de Países Bajos contra Israel.

“Espero que impongan sanciones e Israel, que cese el comercio, que se reconozca al Estado palestino”, dijo Sebastiaan Poos, 68 años, quien vino desde Eindhoven, ciudad del sur de Países Bajos. Esgrimiendo afiches que piden sancionar a Israel, los manifestantes marcharon varias horas pese a la lluvia intermitente.

En Francia también protestaron en favor de la Franja de Gaza

En París, miles de personas manifestaron el domingo para pedir la liberación de los rehenes retenidos en la Franja de Gaza, constataron periodistas de AFP.