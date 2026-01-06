Lauren Sofía Calvete de Future Soccer de Bogotá encanta en el Babyfútbol con sus gambetas y goles

Su futbolista favorita es Linda Caicedo, figura del Real Madrid, pero el sueño de Lauren Sofía Calvete Molina, jugadora de Future Soccer de Bogotá, es llegar al Barcelona de España.
La pequeña, autora de uno de los mejores goles en lo que va del Babyfútbol —anotado en la victoria 4-1 ante la Fundación Greenland de Apartadó—, se destaca no solo por su capacidad goleadora, sino por su regate, dominio de balón y habilidad para generar peligro en el área rival. Con una sonrisa algo pícara, narra su anotación: “Me enganché a tres rivales y, tras dejarlas en el camino, definí al arco, así como Linda Caicedo”. Lauren ha sido múltiple campeona con su equipo, algo que su técnico, Wilmer José Mourinho Gómez Arévalo, resalta con orgullo.