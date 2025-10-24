A propósito de Petro, ¿qué otros colombianos han sido incluidos en la lista Clinton de Estados Unidos?

“La amenaza se cumplió (...) entramos a la lista OFAC”, con esa frase, el presidente Gustavo Petro confirmó en un mensaje de X su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la lista Clinton, que congelan sus activos financieros en ese país.
El mandatario colombiano, encerrado en una tensión diplomática con su homólogo estadounidense, Donald Trump, aparece desde este viernes en el listado junto a su esposa, la primera dama Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su ministro del Interior, Armando Benedetti.