A propósito de Petro, ¿qué otros colombianos han sido incluidos en la lista Clinton de Estados Unidos?

“La amenaza se cumplió (...) entramos a la lista OFAC”, con esa frase, el presidente Gustavo Petro confirmó en un mensaje de X su inclusión en la lista de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, conocida como la lista Clinton, que congelan sus activos financieros en ese país. El mandatario colombiano, encerrado en una tensión diplomática con su homólogo estadounidense, Donald Trump, aparece desde este viernes en el listado junto a su esposa, la primera dama Verónica Alcocer; su hijo mayor, Nicolás Petro Burgos, y su ministro del Interior, Armando Benedetti.

“Luchar contra el narcotráfico durante décadas y con eficacia me trae está medida del gobierno de la sociedad que tanto ayudamos para detener sus consumos de cocaína. Toda una paradoja, pero ni un paso atrás y jamás de rodillas (sic)”, agregó el jefe de Estado, anunciando que Dany Kovalik será su abogado defensor en este caso.

El secretario del Tesoro, Scott Bessent, explicó que la decisión de incluir por primera vez a un mandatario colombiano en el listado se adoptó bajo la Orden Ejecutiva 14059. “Desde que el presidente Gustavo Petro llegó al poder, la producción de cocaína en Colombia se ha disparado a su nivel más alto en décadas, inundando Estados Unidos y envenenando a los estadounidenses”, dijo el secretario Bessent. El funcionario sostuvo además que Petro “ha permitido el florecimiento de los cárteles de la droga y se ha negado a detener esta actividad”, por lo que el presidente norteamericano “está tomando medidas enérgicas para proteger a nuestra nación y dejar claro que no toleraremos el tráfico de drogas en nuestro país”.

La inclusión del presidente en la lista marca el punto más bajo de las relaciones entre los dos países, que han venido deteriorándose desde el pasado 26 de enero, cuando se desató una crisis tras el rechazo del Gobierno colombiano de recibir un avión con migrantes. Desde entonces, las relaciones entre Petro y Trump han estado marcadas de acusaciones, críticas, amenazas de aranceles, desfinanciación de programas sociales, descertificación, revocación de visas y ahora inclusión en un listado que relaciona a quien aparece en ella con el negocio del narcotráfico.

Los colombianos que han estado en la lista Clinton

Y es que, desde su aparición en 1995, han sido varios los colombianos, empresas e incluso equipos de fútbol, los que han sido incluidos en la lista Clinton por su supuesta relación con el narcotráfico.

A finales de los noventa y con apenas unos años de creada, la lista OFAC incluyó negocios relacionados con los hermanos Gilberto y Miguel Rodríguez Orejuela, entonces líderes del Cartel de Cali. El club de fútbol América de Cali y la cadena Drogas La Rebaja ingresaron al listado y permanecieron varios años en ella, hasta 2013 y 2014, cuando ambos salieron, respectivamente. En 2014, cuando La Rebaja salió del listado, también fueron excluidas seis personas y dos negocios vinculados con el exlíder paramilitar Carlos Mario Jiménez Naranjo, alias Macaco. Pero mientras ellos salían, en ese mismo año (2014) ingresó a la lista el cuadro Envigado F.C. por los presuntos vínculos que, según el Tesoro, tenía Juan Pablo Upegui Gallego (el socio mayoritario de ese entonces) con la Oficina de Envigado. Años después, en 2018, el cuadro envigadeño pudo salir de la lista tras completar "una venta y reestructuración de la administración del equipo".