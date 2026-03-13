El auge y la caída del capo: así se estrechó el cerco contra el narcotraficante Sebastián Marset

Aunque en Colombia todavía no hay una orden de captura en su contra, el cerco internacional contra el narcotraficante Sebastián Marset Cabrera comenzó a cerrarse por un homicidio perpetrado en estas tierras: el del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci Albertini.
La detención del criminal uruguayo fue confirmada por las autoridades este viernes, tras un allanamiento a una residencia en el barrio Las Palmas, de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia.
Marset fue entregado a la Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA), que lo montó a un avión y lo trasladó a su territorio para responder por un expediente de tráfico internacional de cocaína y lavado de activos.
La noticia se esparció velozmente por el continente, dado que el detenido era buscado no solo en Bolivia y EE.UU., sino también en Paraguay, Colombia y Uruguay. Y uno de los que más trinó al respecto fue el presidente Gustavo Petro.
“Sebastián Marset lavaba sus dólares de la cocaína con una iglesia evangélica y sus cruces financieros se escondían con transferencias religiosas. Marset lograba llenar conciertos de artistas de Medellín en Miami. Al artista le pagaban por un año todos los conciertos y él les dejaba la administración de la boletería. Los recintos se llenaban de gente que entraba gratis pero en las cuentas aparecían como compradores de boletas”, dijo.
En otro mensaje expresó: “En Colombia no lo capturaron, a pesar de mi orden, dije que era él, Sebastián Marset, quien pagaba por asesinar al presidente de Colombia por su lucha contra los narcos, pero sí lo hicieron los bolivianos (...). Marset puso a su servicio la fiscalía de Barbosa y escribió oscuras páginas adicionales a la larga historia de convivencia de fiscales y mafias en Colombia, historia escrita por héroes y heroínas de la fiscalía asesinados por las mafias incluso con bendición desde arriba. Quise una fiscalía independiente de la política, una fiscalía justa, pero me equivoqué y ante el pueblo de Colombia lo confieso, siguen haciendo transacciones de justicia por votos, sigue el cartel de la toga como nunca”.