Madre que publicó un libro infantil sobre el duelo fue declarada culpable de asesinar con fentanilo a su esposo en EE. UU.

Después de un proceso que se prolongó por casi cinco años, un jurado de Utah, Estados Unidos, declaró culpable este lunes a Kouri Richins de cometer homicidio agravado contra su esposo, Eric Richins, tras consumir una bebida con cinco veces la dosis letal de fentanilo. La mujer de 35 años, quien posterior a la muerte de su esposo había publicado un libro para niños titulado “Are You With Me? (¿Estás conmigo?)”, también fue hallada culpable este lunes por intento de homicidio contra su esposo en el Día de San Valentín. Lea también: Por rastros de piel en sus uñas, pudieron descubrir al presunto asesino de una mujer en el barrio Zamora, en Bello El incidente anterior, el de San Valentín, ocurrió con un sándwich al que ella le había agregado fentanilo y que, al ser consumido, por poco acaba con la vida de su esposo. Ante ese intento fallido, después le dio un cóctel tipo Moscow Mule que contenía una dosis mucho más alta de este opioide sintético que finalmente terminó con su vida. Kouri, quien tenía una relación extramatrimonial, también fue declarada culpable de reclamar beneficios de seguro de manera fraudulenta tras el deceso de su Eric, puesto que se comprobó que ella tenía deudas millonarias de hasta US$4,5 millones y creía que, si su esposo moría, ella heredaría su patrimonio por US$4 millones.

¿Qué arrojó la investigación?

De acuerdo con la investigación policial, la pareja vivía con sus tres hijos en una vivienda ubicada en Utah, pero el 4 de marzo de 2022, Eric Richins fue hallado muerto en la habitación de su hogar por razones que en ese momento eran desconocidas. Esa noche de marzo, Kouri le había llevado a la cama un trago mezclado con fentanilo para “celebrar un logro en el negocio inmobiliario de ella”, y que cuando regresó a la habitación, encontró que él estaba “frío al tacto”. Por tal motivo, la mujer llamó a la Policía para informar sobre lo ocurrido con el fin de explicarle a los agentes que lo había encontrado inconsciente después de subir a la habitación de uno de sus hijos, quien había tenido “una pesadilla”. Cuando le realizaron la autopsia a Eric Richins, de 39 años, esta reveló que el deceso se produjo por sobredosis de fentanilo que contenía cinco veces la cantidad letal en su cuerpo.

¿Cómo consiguió la droga?

Las indagaciones también arrojaron que, entre diciembre de 2021 y febrero de 2022, Kouri Richins había pedido a un conocido que le consiguiera una fuerte prescripción de medicamento para el dolor, específicamente “algo del tipo Michael Jackson”, y que había recibido hasta 30 píldoras de fentanilo. Con el opioide en sus manos, la mujer intentó drogar a su esposo en San Valentín sin lograr su muerte, y que tras su recuperación, él le dijo a un amigo que pensaba que su esposa estaba tratando de envenenarlo. Sin embargo, la mujer buscó más fentanilo y el 4 de marzo agregó las dosis en el cóctel de vodka que le produjo la muerte a Eric Richins.

El libro Are You With Me

El libro de Kouri, que publicó casi exactamente un año después de la muerte de su esposo, se describe en la publicidad como “reconfortante y tranquilizador” y que sería para enseñarle a sus hijos a superar la pérdida de su papá. Además, dijo en una entrevista que había sido “escrito por una madre que enfrentó personalmente este desafío”, ya que estaba diseñado para “ofrecer confort y consuelo a los más jóvenes”. “’Are You With Me?’ sigue la historia de un niño que ha perdido a su padre, pero al que se le recuerda que su presencia aún existe alrededor, justo como un ángel que observa desde arriba”.