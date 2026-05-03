En recta final de campaña, Petro redobla apuestas en Antioquia

El primero de mayo del presidente Gustavo Petro en Medellín está lejos de ser un mero acto protocolario. Su presencia en el Parque de las Luces, los ataques a Sura y al GEA –que de paso alguien le debería decir que hace dos años dejó de figurar–, las arremetidas contra el alcalde Federico Gutiérrez y el gobernador Andrés Julián Rendón, y la designación de Daniel Quintero como superintendente de Salud componen, según analistas políticos, un mismo mensaje: Petro está moviendo sus fichas en Antioquia de cara a las elecciones.
Para empezar, de las 32 ciudades capitales que tiene el país, incluso algunas donde el petrismo se vive con fervor, Petro decidió venir a Medellín, la gran capital opositora a su mandato.
La elección es cuando menos peculiar teniendo en cuenta que durante todo su gobierno ha preferido conmemorar este día en Bogotá y se ha dedicado a lanzar ataques a lo que significa Antioquia.
Además, la tarima elegida por Petro para irse lanza en ristre contra el Congreso y para promulgar su campaña a la constituyente y los “logros” de su gobierno fue el Parque de las Luces, vecino de La Alpujarra, el centro político del departamento.
Según los analistas consultados, la decisión de venir a Medellín en un día clave para la izquierda tiene que ver con el peso político de Antioquia y Medellín en el mapa electoral.
Si se mira con detalle, no han sido pocos los esfuerzos del mandatario colombiano por tratar de ganarse el voto antioqueño. En Urabá ha impulsado entregas de tierras, en el Bajo Cauca ha tratado de ganarse la simpatía de los mineros pese a que una directriz de su Ministerio de Defensa de 2023 es la que ordena destruir las dragas; en el Suroeste pegó primero al haber decretado las polémicas Áreas de Protección para la Producción de Alimentos (APPA); y en el Valle de Aburrá se ha inventado la idea de que la reducción de homicidios se debe a las negociaciones en la cárcel de Itagüí que su gobierno sostiene con los capos del crimen de la ciudad, y no al accionar de las autoridades, ni a la tendencia de reducción de muertes violentas que lleva más de una década.
Para los analistas consultados, la visita a Medellín el pasado 1 de mayo sería el cierre de una seguidilla de movimientos orientados a mantener —y si es posible ampliar— su base electoral en la región. Incluso, tal vez, intentaba una provocación que curiosamente más allá de la queja del alcalde y el gobernador en las redes prácticamente fue una marcha que en términos de asistentes pasó como paisaje en la ciudad.
El periodista político y analista Rubén Benjumea recordó que en las últimas elecciones legislativas el Pacto Histórico alcanzó casi 400.000 votos, de los cuales 180.000 se los puso Medellín. Cifras que, en una región tradicionalmente conservadora, reflejan —según su lectura— una base significativa de apoyo a sectores de izquierda que con la visita del presidente podrían consolidar ese respaldo en un territorio históricamente adverso.