Pistas de la sospechosa muerte de una subteniente de Policía en Providencia: “Busca a este amigo si me pasa algo”

La subteniente Jenyfer Alexandra Marciales Londoño, de la Policía de la isla de Providencia, murió en sospechosas circunstancias tras denunciar varias veces al teniente Daniel Felipe Guzmán Medina, comandante de distrito en San Andrés. Los hechos ocurrieron este 3 de mayo. El cuerpo de la subteniente fue encontrado en su lugar de residencia, en la misma estación de Policía que comandaba.
Los primeros reportes, difundidos de manera extraoficial, indicaron que se encontraba de turno hacia las 11 de la mañana de este domingo, cuando entró a su habitación. Hacia las 2 de la tarde la encontraron muerta, con una herida de arma de fuego. Para la familia es muy extraño que, a plena luz del día, no se haya escuchado un disparo en una estación de Policía.
Lea también: Asesinaron a mujeres en Caldas y Turbo: van 4 en una semana en Antioquia